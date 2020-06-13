ASUS, ZenWiFi AX Mini (XD4) ve ZenWiFi AC Mini (CD6) Modellerini Duyurdu

ZenWiFi router serisi, alandan tasarruf sağlayan şık Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 modellerle genişledi. Kullanıcılar şimdi tüm evi kapsayan Wi-Fi bağlantısı elde etmek için daha fazla seçeneğe sahip. İşte ZenWiFi AX Mini özellikleri!