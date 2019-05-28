Asus'tan 30. Yıla Özel Zenfone 6 ve ZenBook
Asus, 30. yılına özel ve sıradışı bir Zenfone 6 tanıttı. Üstelik yanında özel sürüm bir ZenBook ve Prime X299 Edition 30 anakart da geldi!
Geçen ay 30. yılını tamamlayan Asus, şaşırtıcı olmayan bir biçimde 30. yılına özel Zenfone 6 ve ZenBook'u tanıttı.
ZenFone 6, Asus'un özel tasarımıyla, 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla geliyor (bunlar normalde 8GB ve 256GB ile sınırlıydı). Cihazın geri kalanında bir değişiklik yok. Yine Snapdragon 855 yonga setiyle gelen telefon, dönen çift kamera, 6,4 inç'lik çentiksiz Full HD+ LCD ekran ve 5.000mAh'lik güçlü bir pil, telefonun özellikleri arasında.
ZenBook Edition 30 (UX334FL) ise işleri biraz daha abartıyor ve orijinal İtalyan deriyle kaplanmış bir kapakla geliyor. Üzerindeki logo ise 18 ayar gül altın kaplama. Cihaz, tasarımı tamamlayan beyaz bir fare, fare yüzeyi ve deri çantayla geliyor. ZenBook 13'ü temel alan cihaz, NVIDIA MX250 GPU'ya sahip ve sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci, 16GB RAM, PCIe SSD ve gigabit WiFi gibi özellikler sunuyor.
Son olarak Asus'un 1990'da çıkan ilk anakartı ISA-386C'yi anan Prime X299 Edition 30, aslında Prime X299-Deluxe II'nin yenilenmiş bir sürümü. Edition 30 ek olarak "Smart Control Console" adlı bir USB modülüyle geliyor ve bu sayede ikinci bir LiveDash ekranı, sesli ve hareketli kontrol sunuyor.
Asus, bu üç yeni ürünün çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir bilgiyi şimdilik paylaşmadı.
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ZenBook Pro Duo (UX581) ve ScreenPad Plus 2.0
ASUS yöneticileri, yeni Zenbook Pro Duo'yu "Sınırsız yaratıcılık olanakları için 4K UHD OLED ekrana ve ikinci dokunmatik 4K ScreenPad Plus ekrana sahip, 14" kasa boyutunda 15,6" bir çığır açan dizüstü bilgisayar olarak tanımlıyor.
Yapılan açıklamaya göre; ScreenPad Plus, içerik geliştiricileri için üretkenliği artıran ve iş akışlarına kolay adapte olarak çoklu görevlere izin veren bir çok yaratıcı olanak sunuyor. Ana ekranla entegre olarak çalışan bu inovatif ekranın, son kullanıcı tarafından çok yeni ve verimli bir teknoloji olarak düşünülmesi gerektiğini belirten ASUS yetkilileri ayrıca yerleşik ScreenXpert yazılımının da kullanıcıların ScreenPad Plus'ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasını sağlayan çok çeşitli yardımcı programlar içeren bir destek programı olduğunun altını çizdi.
Yaratıcılık için yüksek performans mottosuyla yola çıktıklarını belirten şirket, 1 GB PCIe® 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan ultra hızlı depolama ile 32 GB RAM ve NVIDIA® GeForce RTX ™ 2060 GPU ile birleştirilmiş 9. Nesil Intel® Core ™ işlemciler ile gelen cihazın son kullanıcının en üst düzey performans talebine rahatlıkla cevap verebileceğine vurgu yapıyor.
ZenBook Pro Duo için nefes kesici görsellere sahip çarpıcı bir 4K UHD (3840 x 2160) OLED dokunmatik ekran tanımlaması yapan yetkililer, cihazın 4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus ve ASUS NumberPad için çift işlevli dokunmatik yüzeye sahip olduğunu vurguladı. Ekranın, sürükleyici görseller için ultra ince çerçevelere ve ultra kompakt bir form faktörüne sahip olduğu belirtilirken, çerçevesiz dört taraflı bir ASUS NanoEdge tasarımının da bu cihazda fark yaratan diğer bir nokta olduğunun altı çizildi.
Yeni VivoBook S14 ve S15
ASUS, yenilikçi ScreenPad ™ 2.0 ikinci ekrana ve beş sıradışı color-blocking özelliğine sahip ultra-taşınabilir VivoBook S14 (S431 / S432) ve VivoBook S15 (S531 / S532) modellerini de Computex 2019 kapsamında gerçekleştirilen basın etkinliğinde tanıttı.
Asus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni VivoBook S14 ve S15 dizüstü bilgisayarlar, daha kompakt boyutlar sunarken yeni çerçevesiz dört taraflı NanoEdge ekran tasarımı ile % 88'e varan ekran / gövde oranı sayesinde maksimum tatmin sağlayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor.
Intel® Core ™ i7've NVIDIA® GeForce® MX250 ayrık grafik kartı tarafından desteklenen seri ayrıca 1 TB PCIe® SSD'ye sahip ve bununla birlikte yeni Vivobook serisi kızılötesi (IR) kamera ve Wi Fi 6 (802.11ax) içeren ilk VivoBook olduğu belirtildi.
ASUS ScreenPad 2.0 ile geliştirilmiş verimlilik
Asus, VivoBook S14 ve VivoBook S15 ile üretkenliği artıran ve dizüstü bilgisayar deneyimini geliştiren yenilikçi ikincil ekranın en son sürümü olan ASUS ScreenPad 2.0'ı içeren serinin ilk temsilcisi olduğunu açıkladı. Yeni ScreenXpert yazılımıyla desteklenen ScreenPad 2.0'in birçok yeni özellik eklenen 5.65 inçlik daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip olduğunu eklerken, bu etkileşimli ikincil ekranın daha verimli bir iş akışına imkan vererek verimliliği artırdığını ve bunu da ayrıca kullanışlı ASUS yardımcı programlarıyla desteklediğini açıkladı. Geliştiriciler, yazılımlarını ve ScreenPad için kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için ASUS API'yi de kullanacağı gibi, yeni donanım öncekinden daha fazla enerji tasarrufu sağlayarak 2,5 kat daha uzun pil ömrü sunacağı belirtildi.
Kullanıcı dostu özellikler
Çerçevesiz dört taraflı NanoEdge ekrana sahip VivoBook S14 ve VivoBook S15, iş veya oyun deneyiminde daha sürükleyici görseller için 5,2 mm'ye kadar ince çerçevelere ve % 88 ekran / gövde oranı sunduğu belirtildi. ErgoLift menteşe, klavyeyi 3,5 ° 'ye kadar eğerek kullanıcılara daha konforlu bir yazma deneyimi sunarken, tek parça yapısıyla çok daha dayanıklı bir menteşe sistemine sahip olduğu belirtildi.
Intel destekli Wi¬ Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5'ten (802.11ac) 3 kat daha hızlı süper hızlı ağ hızı, 4 kat daha fazla ağ kapasitesi ve büyük 4K video aktarım sürelerini kısaltmak için% 75 daha düşük gecikme süresi sunduğu belirtildi. Gelişmiş biyometreler Windows Hello ile sorunsuz çalışırken, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını açmalarını basit bir görünümle giriş yapmalarına olanak tanıdığı belirtildi. Ek olarak, Harman Kardon sertifikalı ses, en yüksek kaliteli sesi sağladığı iletildi.
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