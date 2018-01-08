Asus'tan yeni ZenFone Max Plus (M1) ve fazlası!

Asus, yeni ZenFone Max Plus (M1), Tinker Board 2 ve fazlasını Las Vegas'ta devam eden CES'te tanıttı!

Asus'tan yeni ZenFone Max Plus (M1) ve fazlası!

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