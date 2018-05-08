ASUS'un yeni canavarı ZenBook Pro 15 geliyor!

Güncellenmiş ASUS ZenBook Pro 15, gerçek anlamda büyüleyici donanım seçenekleri ile birlikte, çok yakında raflarda olacak!
Görünüşe bakılırsa ASUS, güncellenmiş bir ZenBook Pro 15'i önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkarmaya hazırlanıyor. Tayvanlı bilgisayar yapımcısının sitesinde UX550GD model numarası ile görünen yeni bir cihaz buna işaret ediyor. Sitedeki sayfa, yeni ZenBook Pro 15 için tüm donanım özelliklerini sıralıyor ve bunların arasında Intel'in Coffee Lake-H işlemcileri, isteğe bağlı 4K ekran ve depolama için çeşitli seçenekler yer alıyor.
ZenBook Pro 15 güncellemesinin, "8. nesil Intel Core 9 altı çekirdekli işlemcisi ve oyunculuk-seviyesi NVIDIA GeForce GTX 1050 grafik çipi" ile "önceki nesilden daha hızlı, daha güçlü ve daha inanılmaz" olduğu söyleniyor. Ayrıca, sadece 1.85 kg ağırlığı ile taşıması çok kolay. ZenBook Pro 15'in özelliklerinin tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:
İşletim sistemi
Windows 10 Pro (ASUS, Windows 10 Pro tavsiye ediyor)
Windows 10 Home
İşlemci
Intel Core i9-8950HK işlemci - 2.9GHz altı çekirdek ve Turbo Boost (4.5GHz'ye kadar) ve 12MB cache
Intel Core i7-8750H işlemci - 2.2GHz altı çekirdek ve Turbo Boost (4.1GHz'ye kadar) ve 9MB cache
Intel Core i5-8300H işlemci - 2.3GHz altı çekirdek ve Turbo Boost (4.0GHz'ye kadar) ve 8MB cache
Grafikler
NVIDIA GeForce GTX 1050
Video belleği: 4GB GDDR5 VRAM
Ekran
15.6" LED-backlit 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 dokunmatik ekran, renk kalibrasyonu: Delta E < 2, 100% Adobe RGB renk aralığı
15.6" LED-backlit Full HD (1920 x 1080) 16:9 (isteğe bağlı dokunmatik), renk kalibrasyonu: Delta E < 3, 100% sRGB renk aralığı
7.3mm-ince kenar ve 83% kasa-ekran oranı
178° geniş açı görüntüleme teknolojisi
%30'a kadar mavi ışık azaltma için ASUS Eye Care teknolojisi
Bellek
8GB / 16GB 2400MHz DDR4 onboard
Depolama
1TB / 512GB PCIe SSD
512GB / 256GB SATA3 SSD
Interfaces
2 x Type-C™ USB 3.1 Gen 2 (Thunderbolt)
2 x Type-A USB 3.1 Gen 2
1 x HDMI
1 x Combo ses jakı
1 x MicroSD kart okuyucu
Klavye ve Touchpad
Klavye - Full-size backlit, ve 1.5mm key travel
Touchpad - Cam kaplı, isteğe bağlı parmak izi tarayıcı.
Windows Hello desteği; akıllı avuç-reddetme; precision touchpad (PTP) teknolojisi dört parmağa kadar akıllı hareketi destekliyor.
Ses
ASUS SonicMaster stereo sistemi (surround sese sahip); maksimum ses performansı için smart amplifier
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın