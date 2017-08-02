Asus'un Yeni ZenFone 4'leri Geliyor!
Asus, 17 Ağustos'taki etkinlik davetiyesinde yeni ZenFone 4'ler hakkında ilk ipuçlarını verdi!
İnternette, çok beklenen Zenfone 4'ün açıklanacağı düşünülen bir etkinlik davetiyesi ortaya çıktı. Asus forumlarından gelen bilgiye göre 17 Ağustos için bir etkinlik planlanıyor.
Bu davetiyeyi ilginç hale getirense firmanın son marka elçisi Gong Yoo'nun elinde henüz açıklanmayan bir telefon tutuyor olması. Sızıntılar görmüştük, ama bu muhtemelen gelecek haftalarda açıklanacak olan telefonlardan birine ilk resmi bakışımız.
Firmanın Zenfone 4 serisinde üç telefona sahip olması bekleniyor: Zenfone 4, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro - yalnız şu an için etkinlikte bunların bir tanesinin mi, hepsinin mi, bazılarının mı tanıtılacağı belli değil.
Senenin ikinci yarısı tipik olarak sessiz olur, ama görünüşe bakılırsa bu yaz Samsung ve Asus'tan açıklamalarla biraz daha heyecanlı olacak. Doğal olarak Asus'un neler planladığını bilmiyoruz, ama şanslıyız ki bunun için fazla beklememiz gerekmeyecek.
H. Hüseyin Öztürk
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