At FAV'a Bekle: TCL 10 Plus İncelemesi!

TCL, bir süre önce kendi adıyla akıllı telefonlarını ülkemizde satışa sunmaya başladı ve birbiri ardına da yeni modeli duyurarak kullanıcıların karşısına çıktı. Kısa bir süre önce de akıllı telefon ailesine yeni modeller katan şirket, TCL 10 serisi ile beraber ürün yelpazesini genişletiyor. Son olarak TCL 10 Plus ve TCL 10 SE modellerini tanıtan TCL Mobile, böylece TCL 10 Pro ve TCL 10 5G modellerinden sonra aileye hareket kattı. Bugün bu modellerden TCL 10 Plus modelini inceleyeceğiz.
Özellikleri dahilinde orta segment akıllı telefonların bir üyesi olarak karşımıza çıkan TCL 10 Plus, tasarımıyla amiral gemisi görünümü sunuyor ve arka tarafta 4'lü kamera kurulumu bulunduruyor. Buna ilave olarak TCL Mobile'ın NXTVISION ekran teknolojisinin de sahibi olan telefon böylece oldukça güzel bir görüntü sunuyor. Hepsinden bahsedeceğiz, ancak önce tasarımıyla incelemeye başlayalım.
TCL 10 Plus Tasarımı Nasıl?
TCL 10 Plus, tasarımıyla gayet güzel görünen bir telefon. Oldukça ince görünen ve elde hafif duran bir telefon olmasının yanı sıra, kenarlardan kavisli hatları ve arka yüzeyde kullanılan mat malzemenin dokusu ile elinizde tuttuğunuzda keyif alıyorsunuz. Arka yüzeye üst kısma yatay olarak yerleştirilen kamera bloğu da görünümü zenginleştirirken, telefon genel olarak minimal tasarımdan hoşlananlara hitap ediyor.
Orta kısımdaki TCL logosu güzel görünürken, alt kısımdaki sertifikasyon logoları daha küçük yazılmış olsa daha iyi olurmuş demeden geçmeyelim.
TCL 10 Plus'ın sağ tarafında ses ve güç butonları yer alırken, telefonun sol kenarında Akıllı Anahtar düğmesi bulunuyor. Bu tuşu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu tuş ile Google Asistan'a hızlıca erişebilir, isterseniz bir başka fonksiyona atayabilirsiniz.
Telefonda parmak izi sensörü de ekrana yerleştirilmiş durumda. Oldukça akıcı çalışan parmak izi sensörünün yanında ayrıca bir yüz tanıma fonksiyonu da telefonda mevcut.
Elimizde Yıldız Işığı Gümüşü rengiyle bulunan TCL 10 Plus, öte yandan Ay Işığı Mavisi rengiyle de tercih edilebiliyor. Bu arada kutu içeriğinde kulaklık olmadığını, fakat silikon kılıfın yer aldığını da söyleyelim.
TCL 10 Plus'da 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Alt kısımda USB-C portu ile SIM kart çekmecesi de yer alıyor. Çift SIM kart desteği var ve microSD kart kullanabiliyorsunuz.
TCL 10 Plus Ekran ve İşletim Sistemi
TCL 10 Plus'ın ekranı 6.47 inç büyüklüğünde ve bu ekran bizlere 1080x2340 piksel çözünürlük sağlıyor. Ekranın yüksek çözünürlük üretmesi ve ekran boyutunun rakiplerine nispeten biraz daha küçük tutulmuş olması ekran piksel yoğunluğunu arttırmış. 398 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran ayrıca HDR 10 desteğine de sahip.
TLC 10 Plus'ın en dikkat çekici yanlarından birini ekranı oluşturuyor. Zira ekranda dediğimiz gibi hem HDR 10 desteği var, hem de TCL'in NXTVISION teknolojisi kullanılıyor. Peki, NXTVISION nedir?
NXTVISION Nedir?
NXTVISION, özel bir ekran motoru. AMOLED panelden oluşan ekran, halihazırda zaten yüksek çözünürlük üretmesi ve bununla beraber çerçevesiz sunulmuş olmasıyla geniş görüntü alanı sunarken, bir de NXTVISION ile sunulan görüntü güçlendirilmiş. NXTVISION ile adaptif tonlama özelliğini aktif hale getirebilir ve bu sayede ortamdaki ışığa göre renk parlaklığını değil, renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlanabilmesini sağlayabilirsiniz. Bu da daha iyi bir görüntüme deneyimi elde etmenizi sağlayacak. Ekran parlaklığını zaten otomatik olarak yine diğer telefonlarda olduğu gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada renk sıcaklığını elbette kendiniz ayrıca canlı veya standart şeklinde seçebilir ya da tamamen manüel şekilde belirleyebilirsiniz.
NXTVISION'un tek artısı bu değil. Bu özel ekran motoru oyun oynarken, film veya video izlerken de multimedya uygulamalarında yardımcı oluyor. Yine SDR – HDR anahtarını açarak ekranın dinamik aralığını ve renk detaylarını arttırabiliyorsunuz. Bunun neticesinde yalnızca oyun ve film gibi içerikler değil, fotoğrafları da görüntülerken açıkçası tatmin oluyorsunuz. Kullandığımız süre boyunca elbette herkes gibi biz de Netflix izledik, çokça da oyun oynadık. Film izleme deneyimiyle hem çerçevesiz geniş ekranın sağladığı fayda, hem de bahsettiğimiz renk tonlarının geliştirilmesinin karşılığını bu telefonda fazlasıyla aldık.
Oyun noktasında ise PUBG ve Call of Duty Modern Warfare'in yanında Mortal Kombat X ve Asphalt 9 Legends da oynadık. Sadece iç mekanlarda değil, dışarıda da oyun oynadık ve ekran görünürlüğü konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ayrıca yine dediğimiz gibi oyun noktasında renk tonlarıyla da gayet tatmin edici bir telefon oluyor TCL 10 Plus.
TCL 10 Plus Özellikleri Neler?
TCL 10 Plus'ın teknik özellikleri, telefonu orta segmente konumlandırıyor. İşlemci olarak Snapdragon 665'in kullanıldığı telefonda, çekirdekler 2.0 GHz ve 1.8 GHz frekanslarında çalışıyor. Adreno 610 grafik birimi, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.
TCL 10 Plus'ın önemli özellikleri arasında 802.11ac Wi-Fi desteği bulundurması ve bunu Bluetooth 5 ile desteklemesi de geliyor. Ayrıca NFC desteğinin bulunması da sevindirici oluyor.
TCL 10 Plus'ın yine batarya kapasitesi de 4500 mAh olurken, telefonda Quick Charge 3 ile hızlı şarj desteği yer alıyor.
Günlük kullanımda TCL 10 Plus ile gayet memnun kalıyorsunuz. Uygulama kullanımıyla memnun edici, ekranlar arası geçişlerde akıcı, oyun performansıyla da sınıfına uygun bulduk. Bu arada telefon ısınmıyor da, bu anlamda da hoşumuza gitti.
Fakat diğer yandan sentetik test sonuçlarına baktığımızda, fiyat/performans oranı olarak önemli rakiplerinden biraz geri kaldığını söylemek mümkün.
Peki, TCL 10 Plus'ın performansı nasıl?
Geekbench Benchmark'tan tek çekirdek skoruyla 309 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 1347 puan toplayan telefon, OPPO A91 ile benzer sonuçlar üretirken, daha uygun fiyatlı realme 6'dan geri kaldığını görüyoruz.
Benzer sonuç AnTuTu Benchmark için de geçerli. AnTuTu'dan 176494 puan toplayan TCL 10 Plus, burada da realme 6, Huawei P40 Lite ve Samsung Galaxy A71 gibi önemli bir modellerin gerisinde kalıyor. Bu anlamda 3999 TL etiketli fiyatının dezavantaj yarattığı bir gerçek. Fakat yakın zamanda ciddi anlamda fiyatı düşecektir ve böylece rakiplere göre daha rekabetçi olacaktır diye düşünüyoruz. Zira benzer şeyi TCL Flex'te de görmüştük. TCL Flex, Türkiye'de 3499 TL fiyata satışa sunulmuş, ancak kısa sürede 2238 TL fiyata kadar gerileyerek tam bir fiyat/performans telefonu olmuştu. O nedenle TCL 10 Plus için de diyebileceğimiz, "at fav'a bekle" olacak.
Bu arada telefonun pil performansını da atlamayalım. TCL 10 Plus, pil performansıyla gayet başarılı. Tam günü çok rahat şekilde çıkartabiliyor ve yoğun kullanımlarla başa çıkabiliyor. Eğer daha hafif şekilde kullanıyorsanız ise rahat 2 günü çıkartabiliyorsunuz.
TCL 10 Plus Kameraları Nasıl?
Gelelim TCL 10 Plus'ın kameralarına. Bu sınıfta zengin kamera seçeneklerinden birini sunan TCL 10 Plus, tam 4 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Arka yüzeye sıra halinde dizilen lenslerden ana kamera 48 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. f/1.8 diyaframlı bu ana kamera ile 26 mm'lik geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 0.8 mikrometre ölçekli kamera, faz algılamalı otofokus da içeriyor.
TCL 10 Plus, kameralarıyla OPPO A91 ile büyük benzerlik gösteriyor. Telefondaki ikinci kamera ultra geniş açılı olarak 118 derecelik çekim yapabilen 8 MP lens oluyor. 1.12 mikrometrelik bu lens, f/2.2 diyaframa sahip durumda.
Telefondaki 3'üncü ve 4'üncü kameralar ise 2 MP şeklinde kendine yer buluyor. Bu kameralardan biri makro çekimlere atanmış, diğeri ise derinlik sensörü olarak çalışıyor.
Arka kameralarda çift tarafa yerleştirilmiş flaşlar gece çekimlerindeki en büyük yardımcınız olurken, telefonda ayrıca Süper Gece çekim modunun bulunması da sevindirici bir detay oluyor. Böylece düşük ışık koşullarında, normal moda nispeten daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Fakat elbette telefonun kameraları düşük ışıkta, gündüz olduğu kadar başarılı sonuçlar üretmiyor. Sınıfındaki diğer telefonlar gibi grenleri görmeniz mümkün.
Buna karşılık gündüz senaryosunda ise kameralar bir hayli etkili. Özellikle 48 MP yapacağınız çekimlerde bol detay görebiliyorsunuz. Yalnız 48 MP çekim için bu modu ayarlamanız gerektiğini de söyleyelim. Zira telefon varsayılan modda 12 MP çekim yapıyor.
Arka kameralara ilişkin bir diğer önemli avantaj da, telefonda 4K video kayıt seçeneğinin olması. Böylece yakın rakiplere önemli bir çalım atıyor TCL 10 Plus.
Telefonun ön kamerası ise 16 MP lense sahip. f/2.2 diyaframlı ön kamera ile de güzel selfie fotoğrafları çekebiliyor ve Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde, TCL 10 Plus'ın özellikleriyle güzel bir telefon olduğu açık. Özellikle tasarımı ve ekran yetenekleriyle fark yaratan TCL 10 Plus, pil ömrü konusunda başarılı, sınıfına uygun performans gösteriyor ve kameralarıyla da ihtiyacı karşılıyor. Ancak söylediğimiz gibi fiyatı "şu an" bizce yüksek. 3999 TL fiyatla rakiplerinin gerisinde kaldığını söyledik. Fakat yine söylediğimiz gibi bu bir süre sonra değişebilir. O nedenle bu modeli takibe almakta yarar var.
CHIP Online Notu: %80
+ Amiral gemisi görünümlü tasarım
+ Güzel görüntü üreten ekran
+ NXTVISION
+ Akıllı Anahtar kullanımı
+ Pratik kullanımda sınıfına uygun performans
+ İyi pil ömrü
+ 4K video kaydı
+ Sınıfı için uygun kameralar
+ 802.11ac, BT 5, NFC
+ 3.5 mm kulaklık girişi
- Kızılötesi sensörü yok
- Kutudan kulaklık çıkmıyor
- "Şimdilik" yüksek fiyat
TCL 10 Plus Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.47 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 72 x 158 x 8.9 mm
- Ağırlık: 172 gr.
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