Atari'nin Efsanevi Oyunu Pong, 48 Yıl Sonra Geri Döndü

Atari'nin efsanevi oyunu Pong, ilk çıkış tarihi olan 1972'den tam 48 sene sonra bir kez daha geri döndü; ama herkesi şaşırtan bir biçimde... Yeni oyunun adı Pong Quest.

  • Ercan Uğurlu
Atari'nin Efsanevi Oyunu Pong, 48 Yıl Sonra Döndü!

Atari tarafından 1972 yılında piyasaya çıkan ve Atari salonlarındaki Arcade Machine'lere can veren, oyun dünyasının mihenk taşlarından Pong, tam 48 yıl aradan sonra bir kez daha geri dönüyor. Elbette günümüz şartlarına uyum sağlamış haliyle...

Pong Quest, orijinal Pong ile RPG öğelerinin birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Pong savaş meydanlarında ter dökeceğimiz yeni oyun, 50'den fazla ve farklı özelliklere sahip top ile rakibinize meydan okuyacağınız bir yapım oluyor.

PONG Quest Official TrailerPONG Quest Official Trailer
Welcome to the world of PONG Quest™, a hilarious new take on the seminal arcade smash. Immerse yourself in a PONG® inspired role-playing adventure as a humanized paddle traversing through a variety of themed dungeons, all loosely based on various classic Atari hits. Battle other paddles using special balls that modernize the classic PONG gameplay and challenge others online with your customized loadout or in classic PONG battles.

Çoklu oyuncu özelliklerine de sahip olan Pong Quest, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 15 Dolar fiyat etiketiyle bu bahar aylarında piyasada olacak.

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