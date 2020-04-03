Atari'nin Efsanevi Oyunu Pong, 48 Yıl Sonra Geri Döndü

Atari'nin efsanevi oyunu Pong, ilk çıkış tarihi olan 1972'den tam 48 sene sonra bir kez daha geri döndü; ama herkesi şaşırtan bir biçimde... Yeni oyunun adı Pong Quest.