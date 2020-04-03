Atari'nin Efsanevi Oyunu Pong, 48 Yıl Sonra Geri Döndü

Atari tarafından 1972 yılında piyasaya çıkan ve Atari salonlarındaki Arcade Machine'lere can veren, oyun dünyasının mihenk taşlarından Pong, tam 48 yıl aradan sonra bir kez daha geri dönüyor. Elbette günümüz şartlarına uyum sağlamış haliyle...
Pong Quest, orijinal Pong ile RPG öğelerinin birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Pong savaş meydanlarında ter dökeceğimiz yeni oyun, 50'den fazla ve farklı özelliklere sahip top ile rakibinize meydan okuyacağınız bir yapım oluyor.
Çoklu oyuncu özelliklerine de sahip olan Pong Quest, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 15 Dolar fiyat etiketiyle bu bahar aylarında piyasada olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın