Atari VCS İçin Beklenen Tarih Belli Oldu!
Yılan hikayesine dönen Atari VCS halen gizemini koruyor. Ama en azından artık, elimizde bir tarih var...
Yılan hikayesine dönen Atari VCS konsolunun (eskiden Ataribox olarak biliniyordu) duyurulmasından beri bu cihaz hakkında pek çok cevapsız kalan soru oldu. Neyse ki artık bu soruların bir kısmı için yeni cevaplar sunuldu. Yapılan basın açıklamasına göre Atari VCS için ön sipariş tarihi 30 Mayıs olarak açıklandı. Ön siparişler ise Indiegogo üzerinde 199 dolardan başlayan paketlerden biri aracılığı ile yapılabilecek.
Atari VCS'in ahşap bir ön yüzeye sahip olan Atari VCS Collector's Edition ve tamamen siyahlara bürünmüş bir Onyx sürümü gibi farklı paketleri bulunacak ve bu paketlerin en azından bir kısmında "Klasik Joystick" veya "Modern Kontrol kolu" bulunacak.
Bununla beraber, cihazın duyurulmasının üzerinden uzun bir zaman geçmiş olsa da siparişlerin 2019 baharından önce dağıtımına başlanması beklenmiyor.
Basın açıklamasında belirtildiği üzere konsol özel (ancak belirtilmemiş) Radeon grafikli bir AMD işlemci ile çalışacak. Ayrıca 4K, HDR ve 60fps içerikleri de (4K HDR ile 60fps sözü verilmiş değil) destekleyecek. Dahili hafızası genişletilebilecek ve çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve USB 3.0 bağlantılarına sahip olacak.
Atari VCS, Atari Vault'ta bulunan 100 klasik oyunu da içerecek ancak bunlar dışında ne gibi oyunların bulunacağı halen gizemini koruyor...
Levent Öztürk
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