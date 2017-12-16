Ataribox İçin Son Dakikada Gelen Erteleme!
Açıklanan ön sipariş tarihine sadece saatler kalmışken gelen bu erteleme duyurusu, Atari hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı!
Atari, bu haftanın başlarında yeni konsolu Ataribox'ın 14 Aralık itibariyle ön siparişlere hazır olacağını duyurmuştu. Ancak görünene göre bu planlar son dakikada iptal edilmiş durumda.
Firma "Atari toplumunun hak ettiği platform ve ekosistemi kurmak için daha fazla zaman harcayacağını" duyurdu ve "önemli bir detayı" tamamlayamadığını belirtti.
Atari, son saniyede gecikmeye sebep olan bu önemli detayın ne olduğunu açıklamadı ancak kendileri için "Ataribox'ı üretmenin gerçekten önemli" olduğunu ve "beklemeye değeceğinden emin olmak için ellerinden geleni yapacaklarını" söyledi.
Dahası bu duyuruda, güncellenmiş bir yayın planının da hazırlanmakta olduğu ve "yakın zaman içerisinde" daha detaylı bilginin sunulacağı da belirtiliyor. Ancak firma bir kez daha ön siparişlerin ne zaman açılacağına dair bir bilgi vermedi.
Ataribox'ın içeriği hakkında da çok fazla şey bilinmiyor. Firma sadece bu konsolun Linux tabanlı olacağını ve özel bir Radeon Graphics ile AMD CPU'ya sahip olduğunu açıklamış durumda...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın