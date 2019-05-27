Atari'nin Efsane Joystick'i Geri Dönüyor!
Atari'nin beklenen yeni konsolunda kullanılacak kontrol cihazları tanıtıldı. Efsane Atari joystick'i CX40'ın yenilenmiş modeli de bunlara dahil!
- Levent Öztürk
Atari VCS ekibi bir retro konsol üretmeye karar verdiğinde, kontrol kollarının da en az konsolun kutusu kadar önemli olacağının bilincindeydi. Atari joystick'i kadar simgesel olan başka hiçbir oyun aksesuarı bulunmuyor. Bu baharın daha erken dönemlerinde VCS'nin nasıl görüneceğine dair ipuçları almış olsak da, kontrol kolları ile ilgili pek bir fikrimiz bulunmuyordu. Şimdi ise firma, Atari VCS Classic Joystic ve Modern Controller hakkında daha fazla detayı sunmuş durumda. Firmanın bir blog yazısında söylediğine göre aksesuarların her ikisi de hem eski hem de yeni olan gerekli özelliklerin dikkatle birleştirildiği bir tasarıma sahip.
Atarinin söylediğine göre Classic Joystick, efsane CX40'ın "ruhunu ve işlevini yakalamak için tasarlanmış" ve artık hem Bluetooth hem de USB bağlantı seçeneklerine sahip. Orta çubuk tamamen dijital ve varsayılan ayarları, güncel oyun kontrol kollarındaki D-pad için haritalanmış durumda. Aynı zamanda dönebilmesi sayesinde Pong, Breakout ve Night Driver gibi oyunların oynanmasına imkan tanıyor. Ayrıca ekip kırmızı ışıkları turuncu ile değiştirmiş durumda.
Classic Joystick "ateş" tuşuna da bazı değişiklikler getiriyor. Öncelikle, ünitenin köşesine yerleştirilmiş ikili bir tetik tuşu bulunuyor. Bu tuşa bir parmağınızla kolay bir şekilde dokunmanız mümkün ve daha çok modern bir oyun kolundaki üst tuşlar (bumper) gibi çalışacak. Atari, bu tasarım kararını daha ergonomik olması için vermiş gibi gözüküyor.
VCS Modern Controller için de bazı değişiklikler yapılmış durumda ve genel olarak piyasada var olan, kabul edilmiş gamepad formuna dönülmüş. Firma, bu kontrol kolunun "VCS sahiplerini veya PC ya da mobil oyunlar için yüksek kaliteli bir Bluetooth/USB kontrol kolu arayan kişileri memnun bırakacak sağlam, güvenilir performansa sahip" olduğunu söylüyor. Bonus olarak da Classic Joystick gibi Modern Controller tuşları da yeniden ayarlanabiliyor.
Atari, VCS donanımının son üretim için neredeyse hazır olduğunu söylüyor ve bu da konsolun 2019'un sonundan önce hazır olacağını belirten daha önceki açıklamalara uyuyor.
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