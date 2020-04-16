Atık Sularda Tespit Edilen Koronavirüs, Hastalık Tespitinde Umut Olabilir

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, atık su arıtma tesisinde, beklenmeyen düzeyde Koronavirüs varlığı belirlendi. Bu da, atık su tahlilinin, hangi bölgelerde Koronavirüs bulunduğunun belirlenmesinde yardımcı bir yöntem olabileceği anlamına geliyor. Tabi aynı zamanda, atık su tesislerinde bulunan suyun virüsün yayılmasına yol açabileceği endişeleri de söz konusu.
Henüz hakem incelemesinden geçmemiş olan araştırmanın yazarları, Dünya genelinde SARS-CoV-2'nin salgın yayılımına rağmen ABD'de henüz testlere genel erişimin sınırlı olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar, herkesin test edilmesinin pratik olmamasına rağmen atık su arıtma tesislerinin toplumlardaki patojen varlığını belirlemede önemli bir gösterge olabileceğini düşünüyorlar.
Benzer atık su tabanlı epidemiyoloji (WBE) yöntemleri 2003 SARS-CoV salgını sırasında Çin'de de kullanılmıştı ve İsrail, Mısır ve İsveç'te hastalıkları takip etmek için halen başvurulan bir yöntem.
WBE adı verilen bu yöntemin SARS-CoV-2 tespiti için uygun bir yöntem olup olmayacağını belirlemek için Biobiot Analytics ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, büyük bir şehir atık su arıtma tesisinden on örnek aldılar ve 20 Ocak'ta ABD'de ilk defa belirlenen hastalıktan önce alınmış olan örneklerle karşılaştırdılar. Daha önceki her bir örnek virüs için negatif sonuç verirken, 18 ve 25 Mart tarihleri arasındaki testler pozitif ve eyaletteki klinik olarak doğrulanan vakalara göre beklenenden "ciddi miktarda daha yüksek" seviyeler gösterdi.
Tahminlere göre atık örneklerinin yaklaşık %5'i pozitif iken, nüfusun sadece %0,026'sının virüse sahip olduğu doğrulanmış durumda. Bu farkın neden bu kadar yüksek olduğu henüz bilinmiyor ancak asemptomatik taşıyıcılara bağlı olması mümkün.
Araştırmacılar, bu yaklaşımın ölçeklendirilebileceğini ve SARS-CoV-2 salgınını modellemek için kullanılabileceğini öneriyorlar. Ayrıca gelecekte de özellikle kalabalık şehirlerde salgınları takip etmek için kullanılması mümkün olabilir.
Virüsün nüfustaki yoğunluğunun anlaşılması, hükümet ve hastane yetkililerine de hedef belirleme konusunda yardımcı olabilir.
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