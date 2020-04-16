Atık Sularda Tespit Edilen Koronavirüs, Hastalık Tespitinde Umut Olabilir

Dışarıda, Koronavirüs taşıyan ama tespit edilmemiş olan kaç kişi olduğunu bilmemiz neredeyse imkansız. Ama atık sularda keşfedilen Koronavirüs, bir yandan korkutucu bir gelişme gibi görünse de, bir yandan bize yardımcı olabilir.

16 Nisan 2020 21:00

Levent Öztürk