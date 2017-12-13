ATM Hacker'larından Büyük Vurgun!

MoneyTaker isimli bir hacker grubunun, ABD ve Rusya'daki bankalardan, üstelik ATM'leri kullanarak büyük miktarda para çaldığı açıklandı!

ATM Hacker'larından Büyük Vurgun!

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