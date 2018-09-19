Audi beklenen E-Tronu tanıttı
Audi'nin beklenen SUV'u E-Tron'un ön tanıtımı yapıldı!
Audi, en sonunda beklenen aracı E-Tron'un QR koduna benzeyen kamuflajını kaldırdı ve düzenlediği etkinlikte aracı tanıttı.
74.800 dolar başlangıç fiyatı ile E-Tron'un aynı zamanda Jaguar I-Pace (69.500 dolar başlangıç fiyatı) ve Tesla Model-X'i (79.500 dolar başlangıç fiyatı) düşünen kişiler için sunulduğunu söylemek yanlış bir tahmin olmaz. Daha zengin gruba hitap eden bu araçlar aralarında yenilikçi fikirlerin de bulunduğu pek çok farklı teknolojiyi barındırıyorlar.
E-Tron etkileyici yeni özelliklerinden biri de fren sistemi. Frenler çok önemli olsalar da her zaman hak ettikleri ilgiyi görmeyebiliyorlar. Yeni Audi'de iki farklı fren sistemi bulunuyor. Standart, fren balatalarının rotora baskı yaparak aracı yavaşlattığı sürtünme temelli fren sistemi ve aracı yavaşlatmak için iki mktoru kullanan elektrikli fren sistemi.
Audi, normal sürüş durumlarının %90'ında elektrikli sistemin sürtünme sistemine ihtiyaç duymadan aracı yavaşlatacağını söylüyor. Sistem 0.3G kuvvetine kadar çalışabiliyor. Bunun üzerindeki durumlar için ise görevi devralmak için sürtünme frenleri hazır bekliyor olacak.
Audi, yaptığı araştırmalarda tipik bir fren sistemine göre %30 daha hafif olan bu fren sisteminin optimum şartlar altında aracın menzilinin %30'a kadar çıkan kısmından sorumlu olabildiğini söylüyor.
Bu iki motor aracı durdurmak için kullanmadıkları zamanlarda ise aracı destek modunda sıfırdan yüze 5.5 saniye içerisinde çıkartmak için kullanılıyorlar. Normal 0-100 süresi ise 6.6 saniye olarak belirtiliyor.
Batarya 150kW DC'ye kadar hızlı şarj desteği sunuyor ve sıfırdan yüzde seksene 30 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca aracı satın alanlara Volkswagen America'nın bir alt firması olan Electrify America'dan dört yıl boyunca 1000kW bedava şarj hizmeti sunuluyor ve bu da 10'dan biraz fazla full şarj anlamına geliyor. Bu şarj firması henüz pek duyulmamış olsa da, 2019 yılının sonuna kadar ABD genelinde 484 istasyon açmayı planlıyor.
Aracın içerisinde ise Audi'nin en son çift ekran MMI'ı ve altın detaylı E-Tron logoları bulunuyor. Ayrıca Audi aracı düzenlemelerin izin verdiği yerlerde gerçek aynalar yerine yan-ayna-kameralar ile sunmayı planlıyor. Bu kamera-ayna sistemi güzel gözükmesinin yanı sıra rüzgar etkisini de azaltıyor.
Otomobil üreticisi ayrıca E-Tron'un gelecekte enerji hattıyla elektrik paylaşabileceğini de duyurdu. Başka bir deyişle eğer aracınız evinizde ana hatta bağlıysa, şehir hattına elektrik satabilecek. Ancak bu sistemin ne zaman devreye gireceği açıklanmış değil.
Bunların yanı sıra bilmediğimiz bilgiler de bulunuyor. Örneğin Audi E-Tron'un WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ile 400 kilometre menzili olduğunu söylüyor. Ancak daha sıkı olan EPA sistemi ile menzil konusunda bir açıklama yapılmış değil.
E-Tron'un 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
Levent Öztürk
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