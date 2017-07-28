Audi, BMW ve Mercedes'ten Önemli Ortaklık!

3 büyük Alman otomotiv devi, Audi, BMW ve Mercedes, önemli bir ortaklık için düğmeye bastı!

BMW, Audi ve Mercedes yeni bir ortaklığa imza attı

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