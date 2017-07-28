Audi, BMW ve Mercedes'ten Önemli Ortaklık!
3 büyük Alman otomotiv devi, Audi, BMW ve Mercedes, önemli bir ortaklık için düğmeye bastı!
Gerçek zamanlı trafik verilerini bulmak genellikle o kadar zor değil ancak bu veriler, çoğu zaman sadece bir araba üreticisine bağlı oluyor. Firmalar birbirleri ile çalışarak bu sistemi geliştirebilseler, çok daha yararlı veriler ortaya çıkabilir. Henüz bu noktaya ulaşmamış olsak da, bu yönde adımlar atılmaya başlanmış durumda.
Otomobil üreticileri Audi, BMW ve Mercedes-Benz (Here'in ortak sahipleri) tarafından tanıtılan Gerçek-Zamanlı Trafik (Real-Time Traffic) hizmeti, araçların algılayıcılarından aldıkları gerçek zamanlı verileri paylaşmalarını ve böylelikle de dış kaynaklardan aldığınıza göre çok daha doğru trafik uyarıları almanızı sağlıyor. Here'in söylediğine göre bu sistem özellikle ana yollarda oldukça faydalı. Ayrıca hizmet kapsamında bulunan 60'ın üzerindeki ülkenin 30'dan fazlası da, ani fren gibi kaza veya kaza risklerinden bekleyebileceğiniz algılayıcı verileri ile güvenlik uyarılarından faydalanabilmekte.
Ortaklar, hizmeti kullanışlı olabilmesi için kullanmak zorunda olacaklar ancak her endüstriden yeni müşterilere açık durumda. Şehirlerin Here'in verilerini kullanarak trafik ışı desenlerini ve yolları düzenlediklerini görmek çok zor değil ve araç paylaşımı firmaları ile seyahat uygulaması geliştiricileri bu veriler ile daha doğru ulaşım süresi tahminlerinde bulunabilirler.
Levent Öztürk
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