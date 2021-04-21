Audi, Büyüleyici A6 e-tron Konsept Elektrikli Sedanını Tanıttı

İki yılda bir düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı, otomotiv alanında dünyada neler olup bittiğini ve geleceğin neler getireceğini görmemizi sağlıyor. Audi ise, elektrikli otomobil dünyasında A6 ile fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.
Audi, lüks sedan pazarına yabancı değil. Aslında bu pazar, şirketin en çok satan segmentlerinden biri. Şirket, 2011'de piyasaya sürülen hibrid A6 ve 2019 PHEV varyantı ile A6 modelini ilk kez elektrikli hale getirme girişiminde bulunmuştu. Ancak tanıtılan yeni bu konsept, A6 markasına sahip ve tamamen elektrikli olan ilk araç.
Yeni A6 sportback konsepti, RS e-tron GT'nin gövde stiline biraz daha az agresif bir yaklaşım gibi görünebilir, ancak iki araç, Porsche Taycan ile aynı J1 sistemini kullanan e-tron GT ile Audi'nin yeni PPE'sini oluşturan PPE konsepti ("Premium Elektrikli Platform") üzerine inşa edildi. Öte yandan, bu yeni konsept, dış boyutlarının ötesinde kendinden önce gelen A6'larla pek az ortak noktaya sahip. Sadece 0.22'lik küçük bir sürtünme katsayısına sahip, bu Taycan'dan daha iyi ancak Mercedes EQS kadar iyi değil. Bir diğer fark ise devasa 22 inçlik jantlar.
Audi, A6 e-tron konseptinde kullanıcıların istek listesinde bulunan birçok noktayı değerlendirmiş gibi görünüyor. Şirketin verdiği bilgilere göre, gelecekteki A6 EV'ler çift motorlarından 350 kW güç alacak, menzili 700 kilometreye ulaşacak ve 0'dan 100 kilometre/saat hıza dört saniyenin altında çıkabilecek. e-Tron GT gibi, A6 konsepti de 800V elektrik mimarisini kullanıyor. Yarım saat içinde şarjı yüzde 5'ten yüzde 80'e çıkarabiliyor. Yani, 10 dakika şarj ederek menzili 300 kilometre uzatmak mümkün olacak. Ancak elbette bunlar sadece açıklanan rakamlar, üretim sonrasında bunların nasıl değişeceğini göreceğiz.
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