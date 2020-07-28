Audi CEO'sundan Tesla İtirafı: 2 Yıl İlerimizdeler!

Audi CEO'su Markus Duesmann, Tesla'nın endüstri alanında kendilerinden 2 yıl ileride olduğunu söyleyerek ilginç bir itirafta bulundu.. Elektrikli otomobil üzerinde çalışmalarını sürdüren Audi, Artemis ekibi ile 2024'te yeni bir elektrikli araçla karşımızda olacak.

Audi CEO'sundan Tesla itirafı: "2 yıl ilerdeler"

Tesla, otomobil sektöründeki popülerliğini her geçen gün artırıyor. Elektrik motorlu araçlarla ilgi odağı haline gelen Tesla, diğer otomobil şirketlerini de etkiliyor. Pek çok otomobil şirketi elektrikli otomobiller için hazırlıklarına devam ediyor.

Konu ile ilgili Almanya merkezli Audi'nin CEO'su Markus Duesmann bazı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Elektrik motorlu araçlarla ilgili hazırlıklar yaptığı bilinen Audi, geçtiğimiz dönemde ilk elektrikli motorlu aracı e-tron'u duyurmuştu. Ancak e-tron şirketin kendi beklentilerini bile karşılamayan bir araç oldu.

Daha sonra elektrikli motorlu araçlar için "Artemis" isimli bir ekip kuran Audi, çalışmalarına devam ediyor. 

Tesla Otomobil Sektörünün İki Yıl İlerisinde

Audi CEO'su Duesmann yaptığı yeni açıklamada, Tesla'nın otomobil sektörünün iki yıl ilerisinde olduğunu ve Tesla araçların pillerinin piyasadaki diğer araçlardan daha büyük olduğunu ifade etti.

Audi'nin Artemis ekibi, 2024 yılında tamamen elektrik motorlu yeni bir araç geliştirmiş olacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Oyun İçinde Oyun: Doom'u Minecraft İçinde Oynamak Artık Mümkün
28 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları
iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Belli Olmuş Olabilir...
Bir Döneme Damga Vuran Efsane Oyunların Prototipleri İntenete Sızdı
OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

 

 