Audi CEO'sundan Tesla İtirafı: 2 Yıl İlerimizdeler!

Audi CEO'su Markus Duesmann, Tesla'nın endüstri alanında kendilerinden 2 yıl ileride olduğunu söyleyerek ilginç bir itirafta bulundu.. Elektrikli otomobil üzerinde çalışmalarını sürdüren Audi, Artemis ekibi ile 2024'te yeni bir elektrikli araçla karşımızda olacak.