Audi CEO'sundan Tesla İtirafı: 2 Yıl İlerimizdeler!

Tesla, otomobil sektöründeki popülerliğini her geçen gün artırıyor. Elektrik motorlu araçlarla ilgi odağı haline gelen Tesla, diğer otomobil şirketlerini de etkiliyor. Pek çok otomobil şirketi elektrikli otomobiller için hazırlıklarına devam ediyor.
Konu ile ilgili Almanya merkezli Audi'nin CEO'su Markus Duesmann bazı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Elektrik motorlu araçlarla ilgili hazırlıklar yaptığı bilinen Audi, geçtiğimiz dönemde ilk elektrikli motorlu aracı e-tron'u duyurmuştu. Ancak e-tron şirketin kendi beklentilerini bile karşılamayan bir araç oldu.
Daha sonra elektrikli motorlu araçlar için "Artemis" isimli bir ekip kuran Audi, çalışmalarına devam ediyor.
Tesla Otomobil Sektörünün İki Yıl İlerisinde
Audi CEO'su Duesmann yaptığı yeni açıklamada, Tesla'nın otomobil sektörünün iki yıl ilerisinde olduğunu ve Tesla araçların pillerinin piyasadaki diğer araçlardan daha büyük olduğunu ifade etti.
Audi'nin Artemis ekibi, 2024 yılında tamamen elektrik motorlu yeni bir araç geliştirmiş olacak.
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