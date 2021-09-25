Audi, Dakar Rallisinde Yarışacak RS Q E-Tron Hibrit Aracını Çölde Test Etti

Dakar Rallisi'nin başlamasına üç ay gibi bir süre kaldı. Audi de, hazırlıklar kapsamında özel yapım hibrit aracı RS Q E-Tron'u test etmek için Fas çöllerine götürdü. Araç testler sırasında 40 dereceyi açan çöl sıcaklarına ve kum fırtınalarına maruz kaldı. Audi, aracı mümkün olan en zorlu koşullardan geçirmek için özel olarak Fas'ta test ettiğini söylüyor. Isı ve diğer faktörler Q E-Tron'un elektrikli aktarma organları ve diğer bileşenlerini sınırlarına kadar zorladı.
Audi Sport fabrika yarışları proje müdürü Andreas Roos, "Fas'ta edindiğimiz bilgiler paha biçilemez ama aynı zamanda Dakar Rallisi'nden önce daha yapacak çok işimiz olduğunu ve çok fazla zamanımız kalmadığını gösteriyor" dedi.
Audi ve Volkswagen Grubu, RS Q E-Tron'a çok ümit bağlamış durumda. Eğer araç Dakar Rallisi'ni kazanabilirse, bunu başaran ilk elektrikli araç olacak. Saf bir EV olmasa da, iki adet modifiye edilmiş Formula E tipi elektrik motoru kullanıyor. TFSI motorlu bir enerji dönüşüm sistemi, sürüş ve frenleme sırasında otomobilin yüksek voltajlı pillerini şarj ediyor.
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