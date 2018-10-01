Audi, Düz Vitese Tamamen "Elveda" Diyor!
Audi, piyasaya sürdüğü son düz vites araçları olan A4 ve A5 için radikal bir karar aldı!
Car and Driver'ın haberine göre Audi, 2019 A4 ve A5 modelleri için manuel şanzıman seçeneğinden vazgeçecek. Bunlar, Audi'nin ABD'deki manuel şanzımanlarının son izleriydi, bu yüzden de bundan sonra görülen her yeni Audi kendi çarklarını kendi değiştirecek. Kısa süre içerisinde Dünya'nın farklı bölgelerinde de benzer bir manzarayla karşılaşmamız olası.
Ancak her iş kararının arkasında (çoğunlukla) iyi bir sebep bulunur ve Audi'nin de iyi bir sebebi var. Görünene göre hiç kimse artık bu araçları almıyordu. Car and Driver'ın söylediğine göre, A4 için manuel şanzıman seçme oranı yüzde 5'lik bir değerdi. Bu yüzden de, muhtemelen otomobilleri ithal etmek için şirkete daha fazla paraya mal oluyordu.
2019 Audi A4, manuel vites kolundan vazgeçmenin yanı sıra birkaç değişiklik daha sunuyor. Ön ve arka tamponda ufak düzenlemeler var ama geri kalan her şey aynı. Euro-spec A4'ler, iki yeni S Line görünüm paketi dahil olmak üzere biraz daha fazla seçenek sunuyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın