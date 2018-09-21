Audi geleceğin trafiğini inceledi...
Audi, gelecekte trafik sıkışıklıklarının nasıl olacaklarını inceledi...
Arabaların kendilerini sürmeye başlamaları ile trafik sıkıntılarımızın çoğunun ortadan kalkacağını düşünmek kolay. Robot arabaların daha iyi sürücüler olacağına ve bu sayede trafiğin daha az sıkışacağına inanıyor olabilirsiniz. Ancak Audi'nin araştırmasına göre, arabaların tampon tampona durduğu trafik sıkışıklar, bu kadar etkili bir şekilde çözülmeyecek.
Audi'nin Charged etkinliğinde (E-Tron'un açıklanacağı etkinlik), otomobil üreticisi Engadget'e 25. Saat Akışı (25th Hour Flow) araştırmasında bir bakış imkanı sundu. Şirket, sürücülerin ve yolcuların otonom sürüş ve hareketlilik seçenekleri sayesinde zaman kazanmalarını incelemek için geleceğe baktı. Bu yılın araştırmasında Audi, Almanya'daki merkez ofisinin bulunduğu Ingolstadt'daki trafik akışına baktı.
Araştırmacılar, yüzde 100 kendi kendini süren araçlara sahip bir şehrin, yollarda yüzde 10 daha fazla araç olsa bile, işe gidip gelme süresini üçte bir oranında azaltacağını buldu. Ancak bu araç ütopyası on yıllarca uzaklıkta ve bu arada şehir sokakları sabah ve akşam gidişlerinde giderek daha fazla otomobile boğuluyor. Temel olarak, yollarımızı daha az sıkışık hale getirmek için kendi kendine giden arabalardan daha fazlasına ihtiyacımız olacak.
MobilityPartners Münih'teki trafik uzmanı ve kurucusu Martin Margreiter, "Otomasyon sorunları tek başına çözmeyecek" dedi. Şehirlerin kendilerinin de artımlı olsalar bile harekete geçmeleri gerekiyor. Bu, belediye ulaşım bölgelerini ve verileri birbirleriyle paylaşan otomobil üreticilerini de içeriyor. Her iki tarafça daha fazla bilgi trafik koşullarına sahipse, insanların bir şehirde nasıl seyahat ettiğine daha iyi tepki verebilirler. Audi'nin, trafik ışığı geri sayım teknolojisinde Las Vegas ile çalıştı. Bu ilk adım ve diğer şehirlerde yardımcı olabilir. Ne yazık ki, tek boyutlu bir çözüm bulunmuyor.
"Bir şehri bir diğeriyle kıyaslayamazsınız," diyor Audi'deki Trend Communication başkanı Melanie Goldmann. Ekip, Ingolstadt'ı sadece genel merkez olduğu için değil, aynı zamanda bir toplu taşıma aracı olmaksızın ortalama büyüklükteki bir şehir olduğu için seçti. Audi, araştırmadan oldukça fazla şey öğrenirken, memleketinde öğrendiği her şeyin başka alanlara bire bir dönüşmeyeceğini belirtmekte fayda var.
Evrensel olarak işe yarayacak olan tek şey arabalardaki doluluk oranını arttırmaktır. Audi'nin araştırmasına göre, araç başına düşen insan sayısının 1,1'den 1,3'e (otomobillerin sadece yüzde 20'sinin kendi kendini sürmesi) yükselmesiyle, işe gidip gelme süreleri yüzde 12'ye düşüyor - hatta yüzde 4 daha fazla insan yollarda olsa bile. Birden fazla binicili otomatik araçların oranı arttıkça (otobüsler dahil) Audi, şehirlerin otomobiller tarafından kullanılan alanı geri aldıklarını, yayaların ve bisikletlerin kullanımı için açtığını, hatta eskiden tıkanmış bir yola park ve diğer yeşil alanların eklendiğini öngörüyor. Bu senaryoyu şu şekilde adlandırıyor: Denge (Balance).
Ancak, insanlar şimdi (otobüse binmek de dahil olmak üzere) araçları paylaşmaya istekliyse ve seçtikleri yetkilileri, otonom otomobiller nihayet sokaklarımıza indiğinde daha akıllı bir altyapıya doğru artan değişiklikler yapmaya çağırıyorsa, faydaları etkileyici olacaktır. Çünkü tek başına, tek bir yolcuya sahip olan otonom bir araba, direksiyonun arkasında yalnızca sürücüye sahip bir arabadan çok az daha iyidir...
Levent Öztürk
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