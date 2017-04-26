Audi, ilk Seviye 3 otonom arabası geliyor

Audi, bu yılın sonlarında ilk Seviye 3 otonom aracını piyasaya sürmeyi planlıyor!

Audi, ilk Seviye 3 otonom arabası geliyor

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