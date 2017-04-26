Audi, ilk Seviye 3 otonom arabası geliyor
Audi, bu yılın sonlarında ilk Seviye 3 otonom aracını piyasaya sürmeyi planlıyor!
Audi, otonom sürüş konusunda önemli bir noktayı aşan ilk otomobil üreticisi olabilir.
Automotive News'in söylediğine göre Audi'nin yeni nesil A8 araçları bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulduğunda SAE Seviye 3 otonom sürüş yeteneğine sahip olacak. Seviye 3'ün anlamı, aracın kendisini kontrol edebilmesi ve çevresini algılayabilmesi anlamına geliyor. Başka bir deyişle sürücü, sadece bir şeyler yanlış giderse devreye giriyor.
Daha belirgin bir şekilde belirtmek gerekirse, 2018 Audi A8 "gelen trafikten fiziksel olarak ayrılmış ağır yoğunluktaki otoban yollarda" kendisini sürebilecek. Otonom sürüş moduna bir kez geçirildikten sonra sürücüler, istedikleri başka şeyler ile ilgilenebilecekler çünkü insan müdahalesini gerektirecek durumlar 8-10 saniye öncesinden uyarılar ile bildirilecek.
Bu sistemin, insanların her an direksiyona geçmeye hazır olmalarını gerektiren Tesla'nın Autopilot'una göre daha üst seviye olduğu rahatlıkla söylenebilir. Autopilot, SAE standartlarına göre Seviye 2 olarak belirlenmiş durumda. Şu anda satılmakta olan Seviye 3 şartlarını sağlayabilen bir araç bulunmamakta.
Ancak araba bazı yerlerde kendisini kullanabilse bile, fabrikadan aktif edilememekte. Şu anda Almanya, Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş için kanunları değiştirmeye çalışmakta ancak henüz başarıya ulaşılmış değil.
Tabi ki ABD'de de düzenlenmesi gereken pek çok kan un bulunmakta ve kendini süren araçlar için henüz bir ulusal standartlar çerçevesi oluşturulabilmiş değil. Şu anda otonom araçlar sadece aralarında Kaliforniya, Michigan ve Arizona'nın bulunduğu bazı eyaletlerde kullanılabilmekte.
Levent Öztürk
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