Audi, Köklerine Atıfta Bulunan A8 L Horch'u Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Horch, 20. yüzyılın başlarında Alman bir üst düzey otomobil tedarikçisiydi ve Auto Union markasını (Audi, DKW ve Wanderer ile birlikte) oluşturmak için bir araya gelen dört şirketten biri oldu. Artık Audi, Mercedes'in Maybach teklifleriyle doğrudan rekabet edecek üst düzey modeller için Horch adını, daha uzun dingil uzunlukları, özel tasarım detayları ve daha şık iç donanımlar ekleyerek benzer bir formülle hayata döndürüyor. Bu yeni markanın altındaki ilk model, özel olarak Çin için tasarlanmış ve geliştirilmiş A8 L Horch olacak.
A8 L Horch'un dingil uzunluğu, normal A8 L'ye kıyasla 5,1 inç uzatılmış. Böylece araç, yeni Maybach S-Serisi'nden sadece bir inç daha kısa oluyor. Ancak, ekstra bir sütun ve cam parçası içeren Maybach'ın aksine, Horch'un uzaması tamamen arka kapılarda hayat buluyor. Horch, daha uzun kapılara ek olarak harika monoblok tarzı tekerlekler, çok daha fazla krom kaplama, zarif bir C sütunu rozeti ve ön çamurluklarda ve bagajda çok havalı Horch yazısı ile görsel olarak standart A8'lerden farklılık gösteriyor.
Horch, bir buzdolabı, bardak tutucular ve özel bardaklar içeren uzun bir orta konsolla ikiye bölünmüş bir çift arka koltuk ve dokunmatik ekranlı bir kolluk ve ayarlanabilir koltuklar için bir dizi kontrol ile araç içerisinde lüksü bir adım daha yukarı çekiyor. Koltuklarda ve kapı panellerinde benzersiz elmas kapitone bulunuyor, bol miktarda gerçek ahşap ve alüminyum kaplama var ve arka koltuklardaki yolcuların her birinin önündeki koltukta bir ekran yer alıyor. Diğer özel dokunuşların arasında arka koltuklar için bir çift yastık ve kol dayamada kabartmalı Horch yazısı yer alıyor.
Tek güç aktarma organı Audi'nin 48 voltluk hafif hibrit sisteme sahip 335 beygir gücündeki turboşarjlı V6 motoru olacak. Ayrıca Çinde Maybach S-Serisi'nin başka hiçbir yerde satılmayan altı silindirli bir versiyonunun da bulunmasından dolayı bu güç aktarma organı Mercedes ile bir şekilde eşleşiyor. Ancak gelecekte A8 L'nin motor listesinin Audi'nin V8, V12 ve plug-in-hybrid tekliflerini içerecek şekilde genişlediğini görmek şaşırtıcı olmaz.
Aynı zamanda, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen A8'in makyajını da ilk defa görmüş oluyoruz. Farlar Q8 gibi diğer modellere göre daha köşeli, ön ızgara daha da büyük ve alt hava girişleri daha karmaşık bir tasarıma sahip. Audi ayrıca arka lambaları ve alt arka tamponu da değiştirmiş. Vites tasarımı yeni olmasına rağmen, iç mekanda pek fazla değişiklik yok gibi görünüyor.
A8 L Horch, birkaç hafta sonra Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tam olarak tanıtılacak ve bu noktada yeni model hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bir Audi sözcüsü, Horch'un Avrupa'da satılma ihtimali olsa da Roadshow'a "ABD'de pazarlanmayacağını, satılmayacağını veya desteklenmeyeceğini" söyledi. A8, 2020'de satılan 14.000'den fazla lüks sedan ile Çin'de ABD'dekinden yaklaşık altı kat daha popüler, yani bunun bir sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın