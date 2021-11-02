Audi, Köklerine Atıfta Bulunan A8 L Horch'u Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Audi, köklerine atıfta bulunan süper lüks modeli A8 L Horch'u tanıtmaya hazırlanıyor. Otomobil devi, bu modelle Mercedes'in Maybach modellerine kafa tutacak!

  • Levent Öztürk
Audi'den "köklere dönüş" modeli: A8 L Horch
Audi

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