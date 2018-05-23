Audi Q8'den İpucu Vermeyen Video Serisi
Audi, yakında tanıtılacak süper aracı Q8 için çok küçük ipuçları veren bir video serisi başlattı!
Audi'nin bizzat yayınladığı yeni video serisi, firmanın tanıtımına iki hafta kalan lüks SUV'u Audi Q8'den yeni ipuçları veriyor.
Videoda Kaliforniyalı başarılı bir iş adamı, eşiyle buluşmaya giderken kaçırılıyor. Bir çölde tek başına uyanan adam, olup bitenleri anlamaya çalışıyor. Bu sırada bahsettiğimiz buluşmaya giderken adam, tabi ki bir Audi Q8 kullanıyor. Ancak serinin ilk bölümünde sadece Q8 logosunu görmekle yetiniyoruz. Sonraki bölümlerde daha çok ipucu görmeyi umuyoruz.
Audi daha önce de Q8'den bazı ipuçları paylaşmıştı. Lamborghini Urus'u çok andıran Q8, Audi'nin modern tasarım öğeleriyle, arka farlarının arasında tam genişlikli bir LED şeritle geliyor. Audi yeni otomobilini "coupe tasarımlı SUV" olarak adlandırıyor.
Q8 Unleashed'in geri kalan dört bölümü, 5 Haziran'a kadar birkaç günde bir yayınlanacak. Son tarihin önemi büyük çünkü Audi, Q8'i bu tarihte Çin'deki Audi China Brand Summit Shenzhen'de tanıtacak.
Zeynel A. Öztürk
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