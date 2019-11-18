Audi, Uçan Taksi Planlarında Geri Adım Attı!

Görünene göre Audi, gökyüzüne istediği kadar hızlı bir şekilde ulaşamayacak. Her ne kadar Alman lüks markası Italdesign ve Airbus ile uçan araba yolunda son hızda ilerliyor gibi gözükse de, işler bir anda tersine döndü.
Audi yetkililerinin Roadshow'a söylediğine göre şirket "şu anda şehir hava aktivitelerinin tekrar düzenlenmesi üzerinde çalışıyor ve henüz gelecek ürünler için bir karar vermiş değil." Bu "arayış süreci" içerisinde Volkswagen Grubu'nun parçası olan diğer firmalar ile beraber çalışmak için en iyi yöntemlerin aranması söz konusu gözüküyor.
Ayrıca otomobil üreticisi, PopUp Next konseptinin de hiçbir zaman üretim için amaçlanmadığını söylüyor. Audi'nin söylediğine göre bu konsept kompleks bir makine ve değerli bir araştırma aracı olmak dışında bir amaç taşımıyor.
Audi, firmanın bu tür ulaşım seçeneğini seri üretime dökmeden önce "çok daha uzun bir zamana" ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyleyerek, artık bir adım geri atma vaktinin geldiğini belirtiyor.
Otonom bir şehir aracı ile bir drone'u birleştiren PopUp Next uçan taksi konsepti, 2018 Cenevre Motor Fuarında gösterilmişti. Fransa'nın Airbus'ı ile beraber geliştirilen konsept, hızlı hava ulaşımı ile bir şehir aracının son kilometreyi karadan ilerlemesi arasında kesintisiz bir bağlantı göstermekteydi. Hatta Audi, PopUp'ın testlerine başlamak için Ingolstadt şehri ile bir niyet mektubu da imzalamıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında da konseptin ölçekli bir modeli ilk başarılı test uçuşunu yapmıştı.
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