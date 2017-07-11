Audi, Yarı-Otonom A8 Aracını Tanıttı!
Audi, yarı-otonom A8'i tanıttı! İşte aracın özellikleri ve fotoğrafları...
Spider-Man: Homecoming'de küçük bir bakış attığımız kendi kendini park eden A8 luxury sedan, sonunda tüm teknolojik göz kamaştırıcılığıyla karşımızda. Araç, Seviye 3 otonomluk, aktif elektronik süspansiyon, hafif hibrit motor ve yepyeni infotainment sistemi ile, Alman oto yapımcısının araçlarının geleceği konumunda.
En başta seviye 3 otonomluk özellikleri geliyor. Audi AI Trafik Sıkışıklığı Pilotu, trafik sıkışmışken arabayı otoyolda sürücüden bir girdi almadan ilerletebiliyor.
Araba, hızlanmayı, direksiyonu ve freni kontrol edebiliyor, tüm bunları yaparken sürücünün ilgilenmesi gerekmiyor. Yalnız sürücünün aracı tamamen boş bırakmaması gerekiyor, çünkü araç bazı durumlarda kendi kendini güvenli şekilde süremeyeceğine karar verirse, sürücünün kontrolü almasını isteyebiliyor. Bu yüzden uyumak mümkün değil.
İzin verilen otonomluk derecesinin ülkenin kanunlarına göre değişiklik gösterdiğini belirtmekte de fayda var. Yani mesela Türkiye'deki bir A8'in kendini sürüş özellikleri, İngiltere'deki bir A8'e kıyasla kanunlarla daha kısıtlı hale getirilebilir.
Yarı-otonom sistem, oto yapımcısının yeni-markalanmış Audi AI sistemini kullanıyor ve bu yakında firmanın diğer araçlarında da kullanılacak.
H. Hüseyin Öztürk
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