Audi yeni bir teknoloji ortaklığı daha duyurdu
Audi, giderek artan teknoloji ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi.
Audi'nin bağlantılı, internete yatkın arabalar geliştirmeye yabancı olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak firma bu alanda hâlâ bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor gibi gözüküyor. Bu amaçla da Huawei ile bir bildiriyi imzalayarak iki firmanın "akıllı bağlantılı arabalar" üzerinde ortak çalışacakları duyuruldu. Audi'nin söylediğine göre bu arabaların hızlı ve güvenilir veri toplama özelliklerinin olması gerekiyor ve Huawei'nin katılımının bu alanda yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu ortaklığın, otonom sürüşten online hizmetlere kadar pek çok alanda yardımcı olacağı tahmin ediliyor.
İkili, henüz belirli bir hedef veya uzun dönemli yol haritaları sunmuş değiller. Ancak 2017 yılında LTE-V'nin testine yönelik ortaklığa dikkat çektiler. 4G verinin hızlı hareket eden araçlar için optimize edilmiş bu sürümü, sürücülerin trafik ışığı sistemlerine ve kavşak kameralarına bağlantılar ile gerçek zamanlı trafik bilgisi almalarına imkan tanımıştı. Projenin Eylül ayında "daha geniş" kullanımlar ile ilerlemesi bekleniyor.
Audi'nin bu yeni ortaklığı, Android'i kullanma planlarını ve NVIDIA ile otonom araçlardan infotainment sistemlerine kadar pek çok alanda yapılacak uzun süreli ortaklığı duyurmasının göreceli olarak kısa bir süre ardından duyuruldu. Açık bir şekilde görülebildiği üzere firma, arabaların sürekli olarak online oldukları bir geleceğin gelmesini bekliyor ve bu gelecek gerçeğe dönüştüğünde hazır olmak istiyor. Tabi ki bu beklentinin de garip olduğu söylenemez. Pek çok araba şimdiden seçime bağlı yada standart hücresel veri bağlantısına sahip ve sürücüsüz modellerin hem diğer arabalarla iletişime geçmek hem de içlerinde kimse yokken çalışmak için veri erişimine ihtiyaçları olabilir.
Levent Öztürk
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