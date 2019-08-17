Audi'den e-tron'a "Kardeş" Geliyor!
Audi, merekla beklenen elektrikli arabası e-tron'a eşlik edecek özel bir araç daha geliştiriyor!
- Levent Öztürk
Audi'nin ilk elektrikli arabasının 2020 yılında yollara çıkması bekleniyor. Şimdiyse otomotiv devi, daha kısa seyahatler için bu araca yardımcı olacak bir de elektrikli scooter planladığını duyurdu.
E-tron Scooter, normalde scooter'ların sahip olduğu iki tekerlek yerine bir kaykay gibi dört tekerleğe ve kullanıcıların üzerinde durabilecekleri daha geniş bir alana sahip olacak. Bu tasarımın ilk başta şaşırtıcı görülmesi mümkün olsa da, elektrikli scooter'larda dengede durmanın zorluklarının büyük bir kısmı dört tekerlek ile çözülebilir. Ayrıca bu tasarım, scooter'ların ayakta durmalarına da yardımcı olacaktır.
The Verge'ün bildirdiği üzere Audi, E-tron Scooter deneyimini "bir dalgada sörf yapmaya" benzetiyor ve sokakta ilerlerken bir elle direksiyonu kontrol edebiliyor ve diğer elle yön işaretlerini verebiliyorsunuz.
Ancak bu sörf deneyimi kendine özel bir bedelle sunuluyor. Audi, ucuz bir scooter paylaşım hizmeti ile Lime, Bird ve Lyft gibi firmalara rakip olmayı planlamıyor. E-tron Scooter sadece satın alınabilecek ve 2.000 Euro civarı bir fiyata sahip olması bekleniyor.
Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, yeni duyurulan Bird Two scooter'ın fiyatı sadece 1.299 dolar.
Eğer Audi'nin yeni elektrikli arabalarından birini almaya karar verirseniz, scooterı direkt olarak arabanın bataryasından şarj edebileceksiniz ve hatta araba siparişini verdiğiniz sırada scooter siparişinizi de ek olarak tanımlayabileceksiniz.
Scooter'ın tek başına sahip olduğu yüksek fiyat düşünülürse, bu yöntemin muhtemelen tercih edilecek yöntem olduğu söylenebilir...
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