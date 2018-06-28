Audi'nin beklenen e-tron tanıtımı erteleniyor

Audi'nin merakla beklenen e-tron tanıtımı, tutuklamanın ardından ertelendi!

Audi'nin beklenen tanıtımı erteleniyor..

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