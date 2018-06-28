Audi'nin beklenen e-tron tanıtımı erteleniyor
Audi'nin merakla beklenen e-tron tanıtımı, tutuklamanın ardından ertelendi!
Audi'nin elektrikli SUV'si e-tron Quattro crossover, opsiyonel aerodinamik yan aynaları ve çok hızlı şarj olabilme yeteneği ile dikkat çekiyor ve Ağustos ayının sonunda tanıtılması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz hafta, otomobil üreticisinin CEO'su Dieselgate skandalında sahip olduğu iddia edilen rol sebebiyle tutuklandı. Dieselgate, Audi'nin sahibi olan Volkswagen'in emisyon testlerinde yaptığı hilenin ortaya çıktığı büyük skandala verilen isimdi.
Bu yüzden de, Autoblog'un da belirttiği üzere, Audi'nin beklenen tanıtımı belirsiz bir süre boyunca ertelemesi büyük bir sürpriz değil.
Firma, e-tron'u, aracın üretileceği Brüksel'de tanıtmayı planlıyordu ancak anlaşılana göre artık bu adres ABD olarak değiştirilmiş durumda. Autoblog'un belirttiğine göre bu gecikme, Mercedes'in kendi elektrikli SUV aracı EQC'yi Audi'den daha önce tanıtması ve sunması anlamına gelebilir.
Levent Öztürk
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