AudioEngine HD6 Aktif Bluetooth Hoparlör İncelemesi

Bir önceki bölümde hatırlarsanız Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV ile beraber 8K televizyon satın almanın ne kadar mantıklı olup olmadığını konuşmuştuk. Görüntü teknolojilerinden sonra bu defa ise ses teknolojilerinden bahsedeceğiz ve bugünkü konuğumuz AudioEngine HD6 Aktif Bluetooth Hoparlörü değerlendireceğiz. Bu hoparlör seti, televizyon ile beraber birbirine oldukça yakın zamanlarda elimize ulaştı. Böylece bir yandan 8K çözünürlük, diğer yandan odyofilleri tatmin edici ses derken, gerçekten de keyifli zaman geçirdik. Bu bölümde de biraz AudioEngine HD6 hakkında edindiğimiz izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız ve bu şık hoparlör setinin ne gibi marifetlere sahip olduğunu konuşacağız.
AudioEngine HD6 Tasarımı Nasıl?
Öncelikle tasarımıyla başlamak istiyoruz zira AudioEngine HD6 fazla ikonik bir tasarım çizgisine sahip. Şu an bizdeki modeli parlak piyano beyaz kaplamaya sahip olsa da, siyah ve Kiraz Ağacı modelleri de var, ancak pek çok kişi tarafından daha ikonik bulunduğu için daha çok Ceviz Ağacı modeli tercih ediliyor. Biz açıkçası beyaz modelini daha çok sevdik, bu renk daha modern duruyor kanısındayız. Yine de tabii ki zevkler ve renkler.
Bu arada sadece sahip olduğu görünümle değil, malzeme ve yapı kalitesiyle de gerçekten kaliteli bir hoparlör seti olduğunun altını çizmek istiyoruz. Mobilya tipi ahşap kaplaması, alüminyum destekli yapısı, ön tarafa konumlandırılan tak – çıkar manyetik ön kapakları falan derken, gerçekten de tasarım anlamında çok tatmin edici bir hoparlör seti olmuş. Hatta beraberinde gelen uzaktan kumandası da bunu destekler nitelikte. Uzaktan kumanda devresi üzerinde sadece uyku modu, ses kapama, kısma ve açma gibi birkaç fonksiyon bulunsa da fırçalanmış alüminyum bir kasa içine manyetik şekilde yerleştirilerek sunulması gayet keyifli bir detay. Ha, mesela burada hoparlörün Bluetooth fonksiyonunu kapama tuşu olsa iyi olurmuş diyebiliriz. Bu konuya yeniden döneceğiz.
Şimdi, AudioEngine HD6, başta da söylediğimiz gibi Aktif Hoparlör seti. Aktif hoparlörler içinde dahili amplifikatör bulundurmasıyla pasif hoparlörlerden ayrılıyorlar. Yani böylece ekstra bir ekipmana ihtiyacınız yok. Ha, hoparlör üzerinden komplike ses ayarı yapamıyorsunuz, ancak bunu Dolby Access veya THX Spatial Audio gibi yazılımlar üzerinden yönetebiliyor ve ses rengini istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz.
Kurulumu Nasıl Yapılıyor?
Hoparlörün kurulumu da oldukça basit. Kutu içeriğinde altın kaplama jaklı tüm kabloları yer alırken, tüm bağlantılar sol hoparlör üzerine konumlandırılmış. Burada 3.5 mm stereo mini-jack, dijital optik giriş gibi tüm bağlantıları bulabiliyorsunuz. Birkaç dakika içinde tüm kurulumu halletmeniz mümkün. Ayrıca zaten bu hoparlör az önce de belirttiğimiz gibi aynı zamanda kablosuz yapıyı benimsiyor ve Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayabiliyor. Aynı anda 2 farklı cihaza bağlanamıyor olsa da 6 farklı cihazı anımsayabiliyor. Telefon, tablet ya da bağlayacağınız cihaz her ne ise, taratarak hemen bağlantıyı kurabiliyorsunuz ve bağlantı sağlandığında hoparlörün arkasında Pair ışığı stabil şekilde yanıyor. Bluetooth fonksiyonu da bu arada oldukça stabil. 30 metreye kadar geniş bir çekim gücü bulunuyor. Yalnız Bluetooth konusunda şöyle bir şey var ki, o da hoparlörün Bluetooth fonksiyonunu kapatamıyor oluşunuz. Bu da mesela siz kablolu olarak ses aktarıyorken, çevrede alakasız cihazların hoparlörünüze bağlanabilmesine önayak oluyor.
AudioEngine HD6 Özellikleri ve Performansı
Buraya kadar hem tasarımıyla estetik görünen, bağlantı konusunda stabil çalışan ve işlevsel bir hoparlör seti var karşımızda. Peki, ya ses performansı nasıl? Elbette bugüne kadar çok sayıda hoparlörü değerlendirme şansım oldu, ancak evde kullandığım sabit hoparlörlerimin pek de iyi olduğunu söyleyemeyeceğim -ki bunu AudioEngine HD6'yı kullandıktan sonra daha net şekilde gördüm.
AudioEngine HD6'nın üzerinde çift 14 cm Aramid Woofer ve 2 cm boyutunda İpek Tweeter yer alıyor. 50 watt RMS ses gücü üreten bu hoparlör setinin tepe noktasının 150W olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yalnızca tipik bir odayı değil, aynı zamanda geniş salonları kaliteli ses ile dolduracak potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor.
Pasif modellere kıyasla oldukça sıcak bir sese sahip olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Tonlamadaki netliği, maksimum derinlik ve geniş ses sahnesiyle beraber gerçekten de uzun zamandır duyduğumuz en iyi sesi sağlayan hoparlörler arasında başı çektiğini söyleyebiliriz. Vokal performansları doğal ve iyi güçlendirilmiş olurken, vokalistin nerede durduğundan tutun da, enstrümanların her birini ayrı ayrı ayırt etme şansınız var.
Kullandığımız süre içinde pek çok müzik türünü değerlendirme şansı bulduk. Ama enstrüman ayrımı noktasında, tabii ki en çok klasik ve enstrümantal müzik dinlemenin tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yalnızca kablolu kullanım için söylemiyoruz bu arada. Hoparlörde kullanılan Bluetooth Aptx-HD çipi fazlasıyla başarılı şekilde çalışıyor ve böylece hem kullanım alanını genişletiyor, hem de sağladığı ses konusunda kalitesini korumayı başarıyor.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak AudioEngine HD6, aslına bakarsanız zaten rüşdünü ispat etmiş bir hoparlör seti. Özellikle bookshelf speaker'lar arasında iyi bir yerde durduğunu söylemek lazım. Şık görünümü, malzeme kalitesi, sağladığı ses performansı ve bağlanılabilirlik konusundaki seçenekleriyle beraber değerlendirildiğinde, bu tip aktif hoparlör seti arayanların çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Fiyatı ise elbette pek ucuz değil; 8 bin TL dolaylarında.
CHIP Online Notu: %90
+ Geniş ses sahnesi
+ Mükemmel dinamik incelik
+ Estetik tasarım
+ Fazlasıyla pratik
+ Ek ekipmana ihtiyacı yok
+ Kurulumu kolay
- 2 cihaza aynı anda bağlanmıyor
- Bluetooth bağlantısı kapanmıyor
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Frekans Aralığı: 50Hz – 22 kHz
- Hoparlör Şekli: Çiftli
- Gerçek Ses Gücü (RMS): 50 Watt
- Hoparlör Tipi: Aktif Bluetooth Hoparlör
- Amplifkatör Sınıfı: Çift AB Sınıfı
- Sürücü Yapısı: 14 cm Aramid Woofer, 2 cm İpek Tweeter
- SNR: >95dB (Tipik A-Sınıfı)
- Bağlantılar: 3.5 mm stereo mini-jack, RCA, Dijital Optik Giriş (SPDIF), BT Aptx
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