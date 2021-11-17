AudioEngine HD6 Aktif Bluetooth Hoparlör İncelemesi

Odyofillerin ve profesyonel müzisyenlerin olduğu kadar iyi bir müzik zevki olanların da ilgi duyacağı bir hoparlör seti olan AudioEngine HD6'yı inceledik.

17 Kasım 2021 20:00

Ercan Uğurlu