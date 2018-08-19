Aurora Station ile uzay turizmi

Aurora Station uzay istasyonu oteli, hem astronotlar hem de turistler için yeni bir yolculuk mekanı haline gelebilir!

Aurora Station ile uzay turizmi
Orion Span

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