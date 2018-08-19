Aurora Station ile uzay turizmi
Aurora Station uzay istasyonu oteli, hem astronotlar hem de turistler için yeni bir yolculuk mekanı haline gelebilir!
Kuzey Işıkları'nı hiç gördünüz mü? Varlığını yıllardır koruyan bu yapılacaklar listesi deneyimi - gece gökyüzünde aurora borealis ve aurora australis'i (Güney Işıkları) görmek - bir gün onları alçak Dünya yörüngesinde 200 milden (320km) yukarıda görme şansı tarafından geçilebilir gibi gözüküyor.
Kutupsal olaya ithafen isimlendirilen Aurora Station (Aurora İstasyonu), uzaydaki 'lüks bir otel yaratmak" için ABD uzay şirketi Orion Span tarafından sunulan bir konsept. İki mürettebat üyesi de dahil olmak üzere altı kişiyi ağırlayabilen Aurora Station, 12 günlük bir seyahat için toplam 9,5 milyon dolar ödeyen konuklarıyla 2022'de çalışmaya başlayacak. Aurora Station, 'gerçek bir astronot deneyimi' sunacak ama uygulanabilir bir 'uzay turizmi' ürünü mü?
İlk tam modüler uzay istasyonu olduğu söylenen Aurora Station'ın tasarımı çok sayıda pencereye ve konuklarının Dünya iletişim kurabilmeleri için Wi-Fi'ye sahip. Yaklaşık 320km yükseklikte yörüngeye bulunacağından, yolcular her 90 dakikada bir gezegenin çevresinde yörüngeyi tamamlayacaklar ve böylece, günde 16 kez gün doğumunu ve gün batımını izleyebilecekler.
Bu görüntyü sıkıcı bulanlar için ise bir VR holodeck bulunuyor. VR deneyimi ilk olarak konukların kendilerini ay boyunca yürüyormuş gibi hissedebilecekleri ya da evlerinde golf oynadıkları hissini verecek senaryolardan oluşacak. Ancak Orion Span, bir süre sonra, şu anda gerçeğe dönüşmekten yıllarca uzakta olan yansıtılmış holografi sunmayı planlıyor.
Aurora İstasyonu, 2021 sonlarında fırlatılacak ve 2022 yılında kapılarını (yada hava kilitlerini) misafirlerine açacak. Orion Span, şu anda yolculuk için 80.000 ABD Doları tutarında iade edilebilir depozito almaya başlamış durumda. 12 günlük konaklama için toplam 9,5 milyon ABD $ tutarındaki fiyat, gidiş ve dönüş yolculuklarının yanı sıra eğitim, astronot sertifikasyonu, birinci sınıf gidiş-dönüş uçak bileti ve fırlatma sahasında beş yıldızlı konaklama imkanlarını içeriyor.
Virgin Galactic ve Blue Origin gibi suborbital (yörünge altı) uzay turizmi planlarının henüz uçuşlarına başlamaması nedeniyle bu planın biraz erken olduğu söylenebilir, ancak Orion Span, zaten bu erken uzay turizmi deneyimlerinin ötesine bakıyor.
Orion Span'un CEO'su ve yöneticisi Frank Bunger "Virgin Galactic ve Blue Origin, insanlara bir kaç saatliğine kısa bir uzay tadı veren heyecan verici uçuşlar sunuyor" diyor. "Orion Span, günler ve potansiyel olarak gelecekte haftalar veya daha fazla süre için uzayda deneysel bir seyahat noktası sunuyor."
SpaceX, Boeing ve diğerlerinin uzay turistleri için yörüngeye geziler sunması uzak gözükebilir ve bu da Aurora Station'ı daha da sorunlu hale getiriyor.
Avustralyalı uzay analisti ve yazar Dr. Morris Jones, "Uzay otellerinden bahsetmek için kesinlikle erken" diyor. "Uzay otellerini ciddi olarak düşünmeden önce güvenilir ve erişilebilir bir yörünge turist aracına ihtiyacımız var."
Ancak Bunger, uzay ajanslarının veya SpaceX veya Blue Origin gibi şirketlerin roket fırlatmaları ile konukların Aurora İstasyonu'na ve geri seyahat edecekleri konusunda ısrar ediyor. Bununla birlikte, var olan bir diğer büyük zorluk, bir yörüngesel uzay istasyonunun, çok uzun süreler boyunca sürekli olarak çalışabilen tamamen test edilmiş parçaların kullanılmasını gerektirmesidir; bu araçların bakım hizmetlerinin yerde yapılması mümkün değil.
1998'den beri yörüngede yer alan ve sürekli büyüyen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir otel değil, bir uzay laboratuvarı olmasına rağmen, bazı milyoner uzay turistlerine ev sahipliği yaptı. Bunger ISS'nin, "yolcular için, amaca yönelik bir tasarım, açık kablolar ve Velcro'nun artması ile daha az arzu edilen bir ortama sahip" olduğunu söylüyor.
Ayrıca eğitim meselesi de bulunuyor. Bunger, "[ISS için] eğitim programı 24 ay ile çok uzun ve bir sertifika programı yok" diyor. Orion Span, Houston, Texas'taki Orion Span'un merkezinde çevrimiçi eğitimin ardından kişisel eğitim vermeyi planlıyor. Bunun mümkün olmasının bir nedeni de, uzay istasyonu otelin tasarımından kaynaklanıyor.
Bunger'in söylediğine göre hareketli parçaların istasyonun dışına çıkartılması için özel bir teknoloji geliştirmiş durumdalar. "Bunu yaparak, insanların dışarı çıkıp onarım yapmaları gereğini ortadan kaldırdık ve bu da, önemli maliyet ve araç dışı faaliyetlerin (EVA) riskini ortadan kaldırıyor."
ISS'de kalmak 9,5 milyon dolardan çok daha pahalı. Son "uzay turisti" - Cirque du Soleil kurucusu Guy Laliberté - 2009 yılında ISS'ye yaptığı ziyaret için 35 milyon dolar ödemişti ve şu andaki maliyet bunun yaklaşık olarak iki katı. Bunger "daha iyi bir fiyat ve çok daha iyi bir deneyim" sunduklarını söylüyor. "Orion Span, özgün bir astronot deneyimi sunarken, aynı zamanda benzersiz ve üst düzey olanaklara sahip lüks bir otelin imkanlarını sunmaya odaklanacak."
Dünya'nın yaklaşık 320km üzerinde ve 48 derece eğimde, Aurora İstasyonu ISS'den farklı bir yörüngesel yola sahip olacak. Öncelikle, ISS'den biraz daha alçak bir yörüngeye yer alması Dünya'nın – en azından memleketlerini ve diğer simge yapıları fotoğraflamak isteyen misafirler açısından – biraz daha iyi görünmesini sağlayacak. Aynı zamanda da ISS gibi Dünya'dan da gözlemlenebilecek.
Jones, uzay otelleri için "en büyük zorluk bir iş sunumu yapmak" olduğunu belirtiyor ancak Orion Span'un bu konuda birkaç planı bulunuyor. Bunlardan biri "uzay mülkiyetleri" satmak. "Sadece bir otel değil, Aurora İstasyonu'nun düşük dünya yörüngesindeki gelişmekte olan talebi desteklemeye yardımcı olma konusundaki sahiplik olanaklarını öngörüyoruz" diyor. "Gelecek Aurora sahipleri, kendi evlerinde ikamet edebilir, ziyaret edebilir veya kiralayabilirler."
Bir diğeri, oteli devlet destekli uzay uçuşlarına açmak. Bunger, Aurora Station'ın uzay yolculuğu için "dünyanın artan talebine cevap" olduğunu söylüyor. "Bu, turistleri, sıfır yerçekimi araştırmalarını ve ulusal uzay ajanslarını içeriyor. (Ülkelerin) Profesyonel astronotlarını Aurora İstasyonu'nda, kendi ulusal insan uzay programı programını inşa etme ve büyütme maliyetinin çok azına, misafir edebiliriz. "
Bunun öneminin büyük olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Aurora İstasyonunun kendisi uzak bir hayal gibi görünse bile; ABD'nin 2020'lerde ISS'ten ayrılması mümkün ve bu da neredeyse kesin bir şekilde bu istasyonun sonunu getirecektir. Bu durumda da astronotların yeni bir eve ihtiyaçları olacak. Aurora Station astronotların yeni hedeflerinden biri olabilir, ancak bu seçenek var olan fikirlerden sadece biri.
SpaceX'in Crew Dragon ve Boeing'in CST-100 Starliner uzay araçlarının yaklaşan testleriyle – ki bunların her biri altı veya yedi astronot alabiliyor – yörüngeye çıkma bedeli orta vadede düşebiliyor ve bu da bir gün, kendi astronotlarını çok pahalı uzay programlarına başlamaya gerek kalmadan yörüngeye göndermek isteyen küçük ve gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çekecektir.
Bunger'in belirttiği üzere "Aurora Station, uzaktan algılama ekipmanlarına ve iletişim ekipmanlarına ev sahipliği yapabilir ve ticari ve resmi kuruluşlar için uzay donanımlarını sağlayabilir."
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Orion Span, devlete ait uzay ajanslarının uzay uçuşu ihtiyacını gözlemleyen tek şirket değil. Bir diğeri şirket de, bir gün tek başına yörüngede dönebilecek bir ISS için 2.2 milyar dolar değerinde yerleşim modülünün eklenmesini içeren Axiom Space'ın Axiom Station planı.
Ancak en gelişmiş proje, 2016 yılından bu yana ISS'ye şişebilen BEAM (Bigelow Genişletilebilir Aktivite Modülü) modülü eklenmiş olan Bigelow Aerospace olabilir. Bigelow Aerospace, daha büyük B330 modüllerini kullanarak ayrı, bağımsız uzay istasyonları yaratmayı ve bunları 2021'de yörüngeye - ve 2022 yılına kadar ay yörüngesine – fırlatmayı planlıyor.
Dolayısıyla, "uzay otelleri" için birincil iş olanağının, yeni nesil astronotlar ve araştırma yerleri, belki de nadiren milyarderler için seyahat noktası olması muhtemel gözüküyor...
Levent Öztürk
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