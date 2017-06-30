AutoPilot, Windows 10'u Kurmayı Kolaylaştıracak!
Windows 10'a yakında gelecek olan bu işlev, sıkıntılı kurulum sürecini çok basit hale getirecek!
Microsoft, Windows 10 için sunacağı bir sonraki büyük güncellemeden küçük ipuçları vermeyi sürdürüyor. Fall Creators Update, iş dünyasının yeni PC kurulumu yapmalarını çok kolay hale getirecek bir yenilikle gelecek.
Tek bir PC'yi veya birden fazla PC'yi kurmak, şirket çalışanları için sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Microsoft, Windows AutoPilot ile bu süreci basitleştirmek istiyor. Yeni işlev, PC üreticilerinin bir cihazı bir kurumla eşleştirmesine olanak tanıyacak ve PC'nin anında kullanıma hazır hale gelmesini, Azure Active Directory'ye katılmasını, Microsoft Intune'a katılmasını vs. sağlayacak. İşlev, belirli ayarların otomatik olarak uygulanmasına izin verecek ve istenen iş uygulamalarını, Office 365'i yükleyecek. Teoride her şeyin minimum çabayla çalışır halde olacağı söyleniyor.
Microsoft'un cesur iddiasına göre AutoPilot, herhangi bir çalışanın IT bölümünün yardımı olmadan kendi PC'sini kurmasını sağlayacak. Yeni işlevin Windows 10'un iş dünyasında daha hızlı yayılmasını sağlayacağından şüphe yok.
Firma, AutoPilot'un iş müşterilerine "bu sene, daha sonra" sunulacağını söylüyor. Buradan işlevin Fall Creators Update ile beraber geleceği anlaşılabilir. Sonbaharda gelecek bu büyük güncelleme, PC'yi son çalışır haline sıfırlamayı sağlayan, Azure Active Directory ve cihaz yönetimi ayarlarını koruyan Windows AutoPilot Reset ile gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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