Autopilota fazla güvenince ceza aldı...
Tesla'nın Autopilot teknolojisine gereğinden fazla güvenen "sürücü" 18 aylık uzun bir ceza aldı...
Autopilot özelliğine çok fazla güvenmemeniz gerektiği hakkında muhtemelen ilk uyarı Tesla'nın kendisinden gelecektir. Bu sistemin şu anda, bir otonom sürüş sisteminden ziyade ileri seviye bir sürücü yardım sistemi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ancak görünene göre bir sürücü, kısa bir süre önce bu uyarıyı en dramatik şekillerden biri ile göz ardı etmiş gibi görünüyor. Nottingham, BK vatandaşı Bhavesh Patel, Mayıs 2017 tarihinde M1 yolu üzerinde Model S aracının yolcu kolduğunda oturarak ilerlerken yakalanınca 18 aylık sürüş cezası aldı. Sürücü, Autopilot'u aktif ettiğini ve "muhteşem" yarı otonom rehberliğinin aracı var olan tahmini 40MPH (yaklaşık 65kmph) hızlı trafikte ilerletebileceğini düşündüğünü söylemişti.
Neyse ki bir kaza yaşanmamıştı ancak tahmin edebileceğiniz gibi polis için bu durum önemli değildi. Polis, yapılanın "muazzam derecede sorumsuz" olduğunu belirtirken Patel'in sürüş yasağı cezasının yanı sıra 100 saat ücretsiz çalışması, 10 gün boyunca rehabilitasyon görmesi ve 1800£ ödemesi gerekiyor.
Tabi bu yapılan bu hareketin gerçekten tehlikeli olduğunu belirtmeye gerek bile yok. Autopilot, aracınızı trafiğe uygun bir hızda aynı şeritte ilerletebilse de, etrafınızda gerçekleşen olaylara göre tepki vermiyor veya kaçış manevraları yapmıyor. Bir diğer soru ise, Patel'in Autopilot'u yolcu koltuğunda ne kadar süre boyunca kullandığı. Autopilot ellerinizi direksiyonda tutmanızı istiyor. Bu konuda yapılan uyarıları bir dakika boyunca dinlemezseniz Autopilot o sürüş boyunca kendisini kapıyor ve eğer uyarıları dinlememeye devam ederseniz, aracı tamamen durduruyor. Patel, yolcu koltuğunda muhtemelen çok kısa bir süre kaldı ancak bu sürenin, yolcu koltuğuna oturabileceği kadar uzun olması bile rahatsız edici bir şey.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın