Avangers İçin Kafa Karıştıran Bir Konsept Çizim Ortaya Çıktı

Tony Stark ve Natasha Romanov, Avengers: Endgame'den sağ bir şekilde çıkamamış olabilirler ancak genel anlamda ölüm sayısının göreceli olarak az olduğu kesin. Tabii ki bunun Infinity War'da yeterinden fazla ölümün bir anda yaşanmasıyla ilgili olması da mümkün. Ancak GamesRadar tarafından fark edilen, yeni ortaya çıkan bir konsept çizim, Nick Fury'nin Thanos'un yardakçılarından biri tarafından ölümcül bir şekilde yaralandığını gösteriyor.
Infinity War ve Endgame'in yanı sıra Captain Marvel ile Ant-Man ve Wasp için konsept çizimlerini üreten Stephen Schirle, bu çizimi kendi Instagram sayfasında paylaştı. Bu çizimde Corvus Glaive'in kılıcını Fury'nin sırtına batırdığı ve kalbinden geçtiği gözüküyor.
Tabii ki filmler ön-yapım sırasında bolca değişiyor. Kısa bir süre önce Colin Trevorrow'un Star Wars filminden çizimleri ortaya çıkmış ve filmde olabileceklerin çok farklı bir şekilde ilerlediği alternatif bir sürüme bakış sunmuştu.
Fury'nin Avengers: Endgame'e Tony'nin cenazesine kadar katılmadığı, sadece Hulk'ın Infinity Gauntlet'i ilk parçalamasından sonra varlığa geri döndüğü düşünülürse, bu sahnenin filmin sonundaki savaş sırasında gerçekleşmesi planlandığı söylenebilir.
Ancak bu çizimin sadece eğlence için yapılmış olması da mümkün. Ortak-senaryo-yazarı Christopher Markus, SDCC 2019'da son savaşta Fury'nin aslında yer almadığını önerirken, o kadar çok süper kahramanın arasında, savaş anında sadece silahı ile ateş ediyor olacak olan Nick Fury'nin savaşta yer almasının çok da mantıklı olmadığını söyledi.
Yapılabilecek bir başka tahmin ise diğer Marvel filmlerini içeriyor. Spider-Man: Far From Home'da Fury önemli bir role sahip ve Marvel'ın bu yüzden kendisini hayatta tutmak istemiş olması mümkün. Ayrıca Nick Fury, Carol Danvers veya diğer adıyla Captain Marvel ile güçlü bağlantıları olan tek Avengers karakteri. Captain Marvel 2 çalışmalarının şu anda devam ettiği düşünülürse, Fury'nin burada yer almaması Captain Marvel'ın Dünya ile daha az bağı olacağı anlamına gelir ve ikilinin etkileşimleri en etkileyici sahnelerden bazıların oluşturmaktaydı.
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