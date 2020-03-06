Avangers İçin Kafa Karıştıran Bir Konsept Çizim Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan yeni bir Marvel konsept çizimi, Avangers filmlerinin aslında çok farklı bir yönde gidebileceği bir alternatifi gösteriyor.

06 Mart 2020 21:00

Levent Öztürk