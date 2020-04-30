Avangers'ın Önemli Üyesi Hulk, Bundan Sonra Çok Daha Farklı Olacak

Avengers: Endgame filminde senarist ve yönetmenlik görevi üstlenen Russo kardeşler, Hulk'ın geleceği hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anthony ve Joe Russo; Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame gibi pek çok filmi yönettiler.
Russo kardeşlerin son açıklamaları aslında biraz garip. Dahi yönetmenlerin ifadelerine göre bir daha "Savage Hulk" yani saf gücü temsil eden Hulk, Marvel'ın ne dizilerinde ne de filmlerinde yer alacak. Hulk'ın insan yanını temsil eden Mark Ruffalo "Profesör Hulk"ı canlandırmaya devam edecek. Kısacası Hulk'ın gücü ve Bruce Banner'ın zekası tek potada eritilecek. Stüdyolar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yakın zamanda yeni bir Hulk filmi gelmeyecek. Ancak Dahi Hulk, kendisini Disney Plus dizisindeki She-Hulk'ta bol bol gösterecek.
Çizgi-roman tutkunları ise, bu konuda, belki de haklı olarak tepki gösteriyor. Zira Hulk'ın gücünün kaynağı eşsiz öfkesi. Hulk, bir savaşta ne kadar darbeye maruz kalırsa o kadar sinirleniyor ve ne kadar sinirlenirse o kadar güçleniyor. Marvel evreninden Beyonder'a (Söz konusu Tanrısal varlık, Marvel'ın en önemli figürlerinden biri) göre potansiyel gücü sınırsız. Ancak Profesör Hulk, Bruce Banner'ın ağırlığıyla öne çıkıyor. Hiç ihtiyacı olmadığı halde gözlük takan (zira Hulk, Wolverine ve Deadpool'a taş çıkartacak bir bünyeye ve iyileşme faktörüne sahip) Banner pasif-agresif bir karakter. Kısacası Hulk'ın, dünyaları yok edebilecek asıl potansiyeline erişebilmesi imkansız hale geliyor.
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