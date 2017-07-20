Avast, CCleaner'ın Sahibi Piriform'u Satın Aldı!
Antivirüs dünyasının önemli oyuncularından biri, sürpriz bir satın almaya imza atarak oyunun kurallarını değiştirmenin peşinde!
En büyük antivirüs üreticilerinden Avast, popüler sistemi temizlik aracı CCleaner'ı geliştiren Piriform'u satın aldığını duyurdu.
CCleaner'ın Android ve Windows'ta dünya çapında toplam 130 milyon kullanıcısı bulunuyor. Avast'ın CEO'su Vince Steckler, firmanın basın duyurusunda "CCleaner ve Avast arasında müthiş ürünler üretmemizi sağlayacak birçok ortak nokta görüyoruz," dedi ve şöyle devam etti:
"Avast ve CCleaner, popüler indirme sitelerinde en çok indirilen iki ürün. İkisi de gelişmiş kullanıcılar tarafından biliniyor ve bu yüzden CCleaner kullananların Avast'a ilgi göstereceğine, Avast kullananların ise CCleaner'a ilgi göstereceğine inanıyoruz."
CCleaner, Avast'ın son zamanlarda satın aldığı tek büyük firma değil. Avast, geçen sene rakip PC güvenliği firması AVG'yi satın almış, şirketin 400 milyon kullanıcısını kendi bünyesine katmıştı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın