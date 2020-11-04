Avatar 2 filmi gibi Avatar oyunu da ertelendi! İşte yeni yayın tarihi!

Avatar oyunu Avatar 2 filmi ile aynı tarihte yayınlanacaktı. Filmin 2021'den 2022'ye ertelenen yayın tarihinin ardından oyunun da ertelendiği Ubisoft tarafından duyuruldu. İşte Avatar oyununun yayın tarihi...

Avatar oyunu 2022'ye ertelendi! Ubisoft'tan açıklama

Avatar oyunu da, tıpkı Avatar 2 filmi gibi 2022 yılına ertelendi. Ubisoft daha önce Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının da ertelendiğini duyurmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, dünyanın en çok izlenme alan filmi olan Avatar'ın devam filmi Avatar 2'nin yayınlanma tarihi 2021'den 2022'ye ertelenmişti. Film ile aynı dönemde yayınlanacak olan Avatar oyununun da ertelendiği duyuruldu.

avatar 2

Avatar Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Avatar'ın yeni oyununun ne zaman çıkacağının henüz kesin olarak belli olmasa da, 2021 Nisan 2021 – Mart 2022 mali yılı içerisinde oyuncularla buluşacağı düşünülüyor.

Avatar oyununun geliştiriciliğini, bir Ubisoft stüdyosu olan ve Far Cry 3, Tom Clancy's The Division, Assassin's Creed Revelations gibi oyunları geliştiren Massive Entertainment üstleniyor.

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