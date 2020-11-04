Avatar 2 filmi gibi Avatar oyunu da ertelendi! İşte yeni yayın tarihi!

Avatar oyunu Avatar 2 filmi ile aynı tarihte yayınlanacaktı. Filmin 2021'den 2022'ye ertelenen yayın tarihinin ardından oyunun da ertelendiği Ubisoft tarafından duyuruldu. İşte Avatar oyununun yayın tarihi...