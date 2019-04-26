Avengers: Endgame İçin İlk Yorumlar!
Avengers: Endgame, çok kısa süre önce gösterime girmiş olabilir ama filmin galasına katılan otoriteler, puanlarını verdi bile!
- Barış Terun
Marvel Stüdyoları, 11 yıl önce yani 2008'de Iron Man'i beyaz perdeye uyarlandı. Robert Downey Junior'un başrolünü üstlendiği yapım, Marvel'ın amiral gemisi oldu. Iron Man serisi ve dünyanın en iyi oyuncularından Robert Downey Junior, elde ettiği başarılarla yeni filmlerin önünü açtı. Öyle ki; sinema devi Disney Studious, Marvel Comics'e tam işbirliği teklif etti ve diğer kahramanların sponsorluğunu üstlendi.
Hala Avengers: Infinity War'u izlemediyseniz, bir sonraki satırlarımız "Spoiler" konumunda olabilir. Avengers: Endgame'de; Iron Man, Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson, Hawkeye (Jeremy Renner) , War Machine (Don Cheadle), Ant-Man (Paul Rudd), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) Nebula (Karen Gillan) ve Captain Marvel (Brie Larson) gibi isimler öne çıkıyor. Her karakter, Thanos'un yarattığı yıkımı öyle veya böyle test ediyor.
MetaCritic ve Rotten Tomaetos gibi sitelerin usta eleştirmenleri filme tam puan verdi. Filmde bolca mizah ve bolca hüzün veren ögeler mevcut. Eleştirmenler; : Downey, Evans, Hemsworth, Ruffalo, Johansson ve Renner'ın performanslarına da tam puan veriyor.
11 yıl ve 21 Marvel filmi baz alındığında; Avengers: Endgame'in zirvede yer aldığını söyleyebiliriz. En azından otoriteler bu yönde görüş belirtiyor. Pek çok eleştirmen Avengers: Endgame'in "açık ara" en başarılı Marvel Comics-Disney yapımı olduğunu savunuyor.
181 dakikalık epik film ülkemizde de gösterime girdi ve sinema salonlarında yer bulmak ciddi bir zorluk durumunda. Avengers: Endgame'in, James Cameron'un Avatar'ını sollayarak dünya sinema tarihinin en çok izlenen yapımı olması bekleniyor.
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