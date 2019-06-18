Avengers: Endgame ile Tekrar İzleme Rekoru
Avengers: Endgame'den sıra dışı bir rekor daha geldi: ABD'li Agustin Alanis, bir filmi sinemada en çok izleme konusunda rekor kırdı.
- Levent Öztürk
Üç saatlik bir film izlerken hiç mola vermediğiniz oldu mu? Peki ya bir filmi en fazla kaç kere tekrar izlediniz? Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Riverview, Florida'dan Agustin Alanis (30) üç saatlik Avengers: Endgame filmini 116 defa izledi.
Alanis, "aynı filmi en çok seyretme" kategorisinde Guinnes Dünya Rekorları'na girmeyi hedefliyor anacak rekor henüz onaylanmış değil. Bu yazı yazıldığı sırada Alanis, Endgames'i 116 kez izlemiş olsa da, hedefi 200 izlemeye mümkün olduğunca yaklaşmak.
Alanis'in söylediğine göre başlangıçta hedefi dünya rekoru kırmayı denemek değildi. Film yayınlanmaya başladıktan sonra iki hafta boyunca her gün bir kere filmi izlemeye gitmişti ve daha sonra filmin kırdığı rekorlardan ilham alarak kendisi de bir rekor kırmaya karar verdi. Alanis, 2014 yılındaki Captain America: Winter Soldier filmini de evinde defalarca izleyen bir Marvel hayranı olduğunu söylerken, tekrar izlemeye en azından bir Marvel filmi için katlanabileceğini belirtiyor.
Alanis genellikle hafta içinde günde iki kez sinemaya gidiyor ve hafta sonlarında bu sayı artabiliyor. Ayrıca filmin açılış hafta sonunda beş kere filmi izlemişti. Sinemada olmadığı sürede ise ailesinin inşaat işinde çalışıyor. Ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu da söyleyen Alanis, ebeveynlerinin ve kız kardeşinin 100. izlemeye onunla beraber geldiklerini belirtiyor.
Aynı sahnelerin tekrar tekrar izlenmesinden kaynaklı artık filmi ezbere bildiğini söyleyen Alanis, bazen etrafında kimse yoksa repliklere eşlik ettiğini ancak filmi izlemekten bıkmasının söz konusu olmadığını belirtiyor.
Eski rekor sahibi, 2018 yılında Avengers: Infinity War'u 103 kez izleyen Tony "Nem" Mitchell olarak gözüküyor. Mitchell ve Alanis gerçek hayatta görüşmüş olmasalar da, Alanis'in söylediğine göre Twitter üzerinde yaptıkları görüşmelerde rekoru kırması için büyük destek aldı.
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