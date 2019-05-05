Avengers: Endgame Twitter'de Fırtınalar Estirdi!
Avengers: Endgame, Black Panther'i de geride bırakarak muazzam bir başarıya daha imza attı!
- Barış Terun
Avengers: Endgame sadece gişe rekorlarını alt üst etmekle kalmıyor; sosyal medyada da fırtınalar estiriyor. Film, Twitter dünyasının en çok konuşulan filmi unvanını kazandı ve hakkındaki 50 milyon Tweet ile ulaşılması güç bir rekora imza attı. Avengers: Endgame, böylece kardeş filmi Black Panther'in 35 milyon tweet'lik performansını da sollamış oldu.
Avengers: Endgame'in elde ettiği başarı bu kadarla sınırlı kalmadı. Thanos, Thor, Iron Man, Hulk, Loki, Kaptan Amerika, Spiderman, Groot, Black Widow gibi karakterler de Twitter evreninin en çok konuşulan film karakterleri arasına girdi.
Avengers: Endgame'in Twitter'da en çok konuşulan figürleri ise sırasıyla şu isimler oldu:
1. #Thanos
2. #Thor
3. #IronMan
4. #CaptainAmerica
5. #Hulk
6. #Loki
7. #Spiderman
8. #BlackWidow
9. #Groot
10.#Nebula
Avengers: Endgame, sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı ve Jurassic World, Furious 7 gibi filmlerin gişe performanslarını sadece bir hafta içerisinde geride bıraktı. Film, tarihin en çok izlenen beyaz perde eserleri arasında dördüncü sıraya yükseldi. Eğer bu performans devam ederse; Marvel'ın son bombası, Star Wars: Force Awakens ve Titanic'i rahatça geride bırakacak ve James Cameron'un 2,7 milyar dolar kazanan Avatar'ı ile zirve için kapışacak. Avengers: Endgame'in Avatar'ı geçip geçemeyeceği ise merak konusu...
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