Avengers: Endgame'den Avatar'a İlk Çalım
Avengers: Endgame, Dünya çapında en fazla kazan film olma yolunda dev bir adım daha attı; Avatar'ı ilk kez geride bıraktı!
- Levent Öztürk
Avengers: Endgame'in, Avatar'ın sahip olduğu "dünya genelinde 1 numaralı film" konumunu ele geçirmesini zaten beklenen bir durum. Geçtiğimiz hafta sonu Endgame bu yolda bir adım daha atarak, ABD ve Kanada'da Avatar'ın bilet satışlarını geçmeyi başardı. Tahminlere göre Endgame, ABD ve Kanada'da, dördüncü hafta sonunun bitiminde ülke içi bilet satışlarından toplamda 770.8 milyon dolara ulaşıyor.
Bunun anlamı, Endgame'in, Avatar'ın 761 milyon dolarlık ülke içi satışını geçtiği ve Star Wars: The Force Awakens'ın 937 milyon dolarlık getirisinin ardından ikinci sıraya yerleştiği oluyor.
Dünya genelinde ise Endgame şu anda tahmini 2.6 milyar dolarlık bilet satışına ulaşmış durumda. Ancak Avatar, küresel anlamda 2.79 milyar dolar ile halen küresel liderliğini koruyor.
Tabii ki Disney'in her üç markanın da sahibi olduğu düşünülürse, buradaki asıl kazananın kim olduğunu belirtmeye herhalde gerek yok...
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