Avengers: Endgame'den Ulaşılması Güç Rekor!

Avengers: Endgame, sadece 2 gün içerisinde yakaladığı büyük başarı ile rekorları alt üst etmeyi bildi!

  • Barış Terun
Avengers: Endgame'den ulaşılması güç rekor!

Avengers: Endgame, dünyanın pek çok ülkesinde yayına girdi ve sadece iki gün içerisinde, uluslararası çapta 305 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Marvel Sinematik Evreninde bir dönemi kapatan filmin pek çok ülkede, açılış günü rekorlarını kırdığı da gelen bilgiler arasında.

Film; 25 Nisan Çarşamba günü Çin, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler gibi 25 ülkede gösterime girdi. Ülkemizde de 26 Nisan'da gösterime giren Avengers: Endgame, pek çok ülkede "Sinema tarihinin açılış rekorunu" kırmayı başardı. 

Disney sözcüsü yaptığı açıklamada, "Elde edilen gişe hasılatı, ilk günler itibariyle Avengers Infinity War'un çok ötesinde." ifadelerini kullandı.  

Avengers: Endgame, 2008'de Iron Man(Demir Adam) ile başlayan Marvel Sinematik Evreni'nin ilk aşamasının sonu anlamına geliyor. İkinci aşama Spider-Man: Far From Home ile başlayacak ve Guardians of The Galaxy Vol. 3 ile devam edecek.

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