Avengers: Endgame'den Yeni Rekor!
Avengers: Endgame, henüz gösterime girmeden muazzam bir başarıya imza attı. Endgame biletlerinin ön satış rakamları dudak uçuklatıcı...
Avengers: Endgame'in sinema tarihinin maddi açıdan en başarılı filmlerinden biri olacağını öngörüyorduk. Bununla birlikte biletlerin ön satış rakamları, daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştı.
İlk Avengers filmi 1,5 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Marvel-Disney ortaklığı filmi adeta sağlam bir bina misli tuğla tuğla inşa etmiş ve tüm karakterlerin geçmişini yansıtmayı başarmıştı (Belki de DC'nin en büyük problemi bunu başaramamasaydu). Avengers ve Avengers: Age of Ultron ciddi başarılar elde etti.
Avengers: Infiniy War ise patlama noktasıydı. Gerek Guardians of The Galaxy, gerekse Avengers filmlerinde kısa süreli karşımıza çıkan ve Evren'in en güçlü varlığı olarak lanse edilen Thanos (Çizgi romanlarda böyle bir durum söz konusu değil), kahramanlarımıza meydan okudu ve evrendeki yaşamın yarısını yok etti. Film, 2 milyar doları aşan hasılatı ile büyüledi.
Avengers: Endgame ise, seviyeyi bir adım öteye taşıyor. Biletlerin ön satış rakamları, sadece ama sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 200 milyon doları geçmiş durumda. Sinema duayenleri, Avengers: Endgame'in 2,5 milyar dolarlık gişe hasılatını geride bırakacağıından eminler. Yapımın, sinema tarihinin 3 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek, en çok izlenen filmi Avatar'ı geçmesi de sürpriz olmayacak. Avengers: Endgame, ilk haftasında 500 milyon dolar sınırını aşarsa şaşırmayız.
Galası gerçekleşen film, 25 Nisan'da Türkiye'de gösterime girecek. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Brie Larson, Josh Brolin, Paul Rudd ve Mark Ruffolo gibi yıldız isimlerin yer aldığı Avengers: Endgame, Russo kardeşler tarafından yönetildi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın