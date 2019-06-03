Avengers Yıldızlarından Yeni Proje!
Avengers serisinin iki önemli oyuncusu, çok yakında yeni bir projede birlikte karşımıza çıkabilir!
- Barış Terun
Avengers: Endgame ile bazı kahramanlar yolun sonuna gelirken - en azından şimdilik - , bazı kahramanlar da emekliye ayrıldı. Eğer son filmi izlemediyseniz bu satırları okurken dikkatli olmanızı ya da bu haberi okumamanızı öneririz. Kaptan Amerika rolünü üstlenen Chris Evans, Marvel Sinematik Evrenininden resmen ayrıldı. Chris Evans uzun süredir, Marvel evreninden ayrılmak ve fantastik evrenden vazgeçmek isteğini vurgulamıştı.
Şimdiyse, Chris Evans cephesinden yeni bir haber geldi. Chris Evans, Avengers serisinde Thor rolünü üstlenen Chris Hemsworth ile aksiyon-komedi türünden bir filmde yer almayı istediğini açıkladı. Avengers: Endgame'de karikatürü andıran bir Thor'a can veren Chris Hemsworth da, bu fikre sıcak bakıyor.
Chris Evans'ın, Chris Hemsworth haricinde Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner ve Mark Ruffalo ile yakın dostluklar kurduğunu biliyoruz. Kısacası eğer bu komedi filmi fikri gerçeğe dönüşürse, pek çok sürpriz yaşanabilir.
Chris Evans ile birlikte yeni bir filme imza atması beklenen Hemsworth, pek çok farklı türde ve pek çok farklı eserde yer almış bir isim. Bu eserler arasında; The Cabin In the Woods, Ghostbusters, Snow White gibi yapımlar bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın