Avengers'ın Yeni Üyeleri Kesinleşti
Avengers: Endgame'de pek çok sürpriz yaşandı. Peki ama yeni Avengers takımında kimler olacak? Açıkladık...
- Barış Terun
Avengers: Endgame'i uzun süre önce izlediğinizi varsayıyoruz. Yine de buna fırsat bulamayan okuyucularımızı, haberimizin bolca spoiler içerdiği konusunda uyarmak zorundayız. Filmi, henüz izlemediyseniz, aşağıdaki satırlardan kaçınmanızı öneriyoruz. Riski alıp almamak sizin seçiminiz.
Avengers: Endgame'de çok sevdiğimiz bazı karakterler, Disney-MCU Sinematik Evreninine veda ettiler. Bu isimleri tekrarlamamız gerekmiyor. Evrene "Hoşçakalın" diyen isimler, sinema tutkunlarının zihnine kazındılar. Peki hangi karakterlerle gelecek filmlerde yine buluşacağız? Sizin için derledik:
Spider-Man:
Dost canlısı sempatik komşumuz Spider-Man (Peter Parker), Haziran ayında Spider-Man: Far From Home filmi ile tekrar karşımıza çıkacak. Manevi babası Tony Stark tarafından bir İntikamcı olarak görevlendirilen Peter Parker, Marvel'in en popüler karakterlerinden biri olarak tekrar karşımıza çıkacak.
The Hulk:
Hulk, Avengers'ın en güçlü karakterlerinden biri. Avengers: Endgame filminde Hulk, Sonsuzluk Eldivenindeki Sonsuzluk Taşlarını kullanmayı ve evrenin yarısını geri getirmeyi başardı. Maalesef bu hamle, Hulk'ın kolunda kalıcı bir hasar bıraktı. Tabii ki bu, Marvel evreninde çok da önemli bir eylem değil. Hulk, yeni Avengers filmine kadar Vibranium bir kolla güçlenecektir diye düşünüyoruz.
Doctor Strange:
Mistik Sanatlar Uzmanı ve Sorcerer Supreme (Üstün Büyücü) Doctor Strange, Benedict Cumberbatch'in muazzam performansı ile beyaz perdede olağanüstü bir başarıya imza attı. Strange'in Avengers'ın yeni lideri olması bekleniyor.
Scarlet Witch:
Wanda Maximoff olarak bilinen Scarlet Witch, Thanos'a boyun eğdirebilen nadir kahramanlardan. Scarlet Witch, artık Avengers'ın daimi bir üyesi oldu. Popüler figürün, yeni filmlerden önce Disney Plus dizisi WandaVision'da karşımıza çıkması bekleniyor.
War Machine:
Iron Man (Demir Adam) zırhının ikinci versiyonunu layığıyla taşıyan James Rhodes, War Machine (Savaş Makinesi) karakteriyle İntikamcılar birliğinin en saygı değer üyelerinden biri olacak.
Black Panther
Vibranium zırhı ve kadim Kara Panter güçleriyle göz kamaştıran, Wakanda Kralı T'Challa artık Avengers üyelerini arasına, tam zamanlı olarak ismini yazdıracak.
Ant-Man ve Wasp:
Paul Rudd yani diğer bir ismiyle Ant-Man, dünyanın yarısını kurtarmada öncelikli kahraman olmuştu. Daha gelişmiş bir zırha sahip olan Hope Van Dyne'ın da, Ant-Man'e her adımında eşlik etmesi bekleniyor.
Captain Marvel:
Söz konusu karakter hakkında kesin ifadelerde bulunamıyoruz. Ne de olsa kendisi "Tüm evreni kurtarabilecek tek karakter benim" gibi garip tavırlar takınıyor. Lakin Evren'in en önemli savaşında sahneye çıkmak için son saniyeyi bekliyor.
Thor:
Thor, Avengers: Endgame'de aşırı şişmanlayıp güçten düştü ve hayal kırıklığı yarattı. Odin'in oğlu finaldeyse Galaksinin Koruyucuları kadrosuna katıldı. Yine de Bitfrost'u kontrol edebilen StormBreaker ile Thor, dünyanın karşılaştığı krizlere birkaç saniyede müdahale edecektir diye düşünüyoruz. Umarız, o an gelene kadar sıkı bir diyet yapar.
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