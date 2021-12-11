Avrupa, 5G ile Birlikte, 2G ve 3G Ağlarını Tamamen Kapatmaya Başlıyor!

Avrupa ülkeleri, 5G gelişimini hızlandırmak amacıyla 2G ve 3G ağlarını 2033 yılına kadar tamamen kapatmaya hazırlanıyor!

  • Ercan Uğurlu
Avrupa, 2G ve 3G Ağları Tamamen Kapatıyor!

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