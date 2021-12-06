Avrupa İnovasyon Konseyi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Avrupa Birliği İnovasyon Konseyi (EIC), Yıllık İnovasyon Ödülleri kazananlarını açıkladı. Bu yıl Dortmund ve Vantaa şehirlerinin yanı sıra önde gelen 4 kadın yenilikçi ile tedarik alanında yeniliklere imza atan 3 girişimci ödüle layık görüldü.

Avrupa İnovasyon Konseyi Ödülleri Verildi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Ay'ın Uzak Kısmındaki "Gizemli Ev" Bilim İnsanlarını Şaşırttı!
Uzayı da Birbirine Katmak Üzereyiz: Uzaydaki Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor!
Dev Şirketten Bilgisayarlar İçin "Kuantum Uyarısı" Geldi!
Facebook Profil Kilitleme Özelliği Türkiye'de Kullanıma Sunuluyor
Merakla Beklenen Matrix Resurrections, Yanında Matrix Awakens ile Gelebilir

 

 