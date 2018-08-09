Avrupa, Şarj Standardı Getirmeye Hazırlanıyor!
Avrupa Birliği, şarj cihazlarına bir standart getirrme konusunda son derece kararlı!
Avrupa Birliği'nin adı son zamanlarda teknoloji dünyasında dev şirketlere verdiği rekor cezalar ve gizlilik kanunları ile sıkça duyuluyor. AB, bu sefer de yaklaşık on yıllık bir geçmişe uzanan şarj cihazı sorununu çözmek için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği'nin isteği, akıllı telefon üreticilerini tek ve ortak bir şarj girişi standardına taşıyarak elektronik cihazlar üzerindeki regülasyonları kolaylaştırmak ve uyumsuz şarj aletlerinin yarattığı elektronik atık kirliliğinin önüne geçmek. Bunun için akıllı telefon üreticileri ile masaya oturan komisyon, hızla büyüyen akıllı telefon piyasasında üreticilerin geçiş sürecini gönüllü olarak tamamlamalarını hedefliyordu. Bu konuda 2009 yılında Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere 14 şirket, cihazlarında Micro-USB standardını kullanmak üzere Avrupa Birliği ile anlaşma imzlamıştı. Çoğu şirket anlaşmaya uymuş olsa da en büyük istisna olan Apple, kendi Lightning standardını kullanmaya başlamıştı. Bunun üzerine AB Komisyonu bir kanun tasarısı çıkartacağı yönünde şirketleri uyarmış, ancak bu tehdidini söz konusu şirketler yeni standart üzerinde çalışacakları sözünü verince geri çekmeyi tercih etmişti.
Ancak Retuers'a konuşan komisyon yetkililerine göre akıllı telefon devlerinin tek bir standarda "gönüllü" olarak geçiş yapmalarını beklemek bir işe yaramıyor, bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni standartları yürürlüğe sokabilmek için daha ciddi yollara başvurabileceği konusunu gündeme getiriyor.
AB Rekabet Kurulu Başkanı Margrethe Vestager, "Gönüllü geçiş süreci fikrinden aldığımız tatminkâr olmayan sonuçlar nedeniyle, komisyon kısa zamanda başvurabileceğimiz diğer seçeneklerin faydaları ve zararları konusunda bir etki değerlendirme çalışması başlatacak."
Buradaki "başvurulabilecek diğer seçenekler" ifadesi, yeni yasaların yürürlüğe girmesi ihtimaline işaret ediyor olabilir. Avrupa Birliği'nin bunu yapmak için büyük bir sebebi var: uyumsuz şarj aletleri kullanıcılar için çeşitli durumlarda zorluk çıkartıyor ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2009'daki tahminine göre sadece uyumsuz şarj cihazı girişi sebebiyle Avrupa'da her yıl 51 bin ton elektronik atık oluşuyor.
AB Komisyonu'nun etki değerlendirme çalışmasının nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak Avrupa Birliği tüm akıllı telefon üreticilerini tek bir şarj cihazı portu standardı kullanmaya zorlayan bir yasa çıkartma yoluna gidebilir. Avrupa, atıkları azatlmak için bu yönde kararları daha önce de almıştı. Karar doğrultusunda üreticiler cihazları için minimum iki yıllık garanti sunmak zorunda kalmış, ürünlerinde bir arıza çıkması durumunda da kargo dahil tüm tamirat maliyetlerini karşılamaları da kanunla güvence altına alınmıştı.
Avrupa Birliği'nin sonraki adımı ise ürünlerin tamir edilebilirliği konusunda firmaların inceleme altına alınması ve iFixit gibi elektronik cihazların tamir edilebilirliğine dair bir ölçme ve değerlendirme sisteminin tüm üreticilere uygulanması. Komisyonun hedefi ise firmaların daha fazla kazanç uğruna başvurduğu "planlı eskitme" uygulamalarının önüne geçerek çöplüklerdeki elektronik cihazların sayısını biraz da olsa azaltabilmek.
Doğan Kürşat Aktaş
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