Avrupalı Korsanlar, Çekya'da parlamentoya girdi

Korsan Parti, İzlanda'dan sonra Çek Cumhuriyeti'nde de parlamentoya girmeyi başardı!

Avrupalı korsanlar bir parlamentoya daha girdi!

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