Avrupa'ya Çift SIM Kartlı Galaxy S9 Müjdesi
Samsung'un beklenen yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9, Avrupa'ya sürpriz bir özellikle birlikte gelebilir...
Samsung bazı piyasalar için çift-SIM kartı desteğine sahip amiral gemisi akıllı telefonlar üretiyor, ancak Avrupa çoğu zaman bu piyasalardan biri olmadı. Ancak Samsung Alman müşteri hizmetleri sayfasında Galaxy S9'un çift-SIM desteğine sahip olabileceği görünüyor.
Samsung, geçen yılın Mayıs ayında bazı pazarlarda çift-SIM Galaxy S8 Plus telefonunu piyasaya sürdü ve daha sonra İngiltere'ye de bu modelleri getirdi. Haziran 2017'de ise Almanya ve Hollanda gibi pazarlar da bu modele erişebildi.
Galaxy S8 Plus, çift-SIM özelliğine sahip olan tek sürümdü, yani Galaxy S8'in çift-SIM modeli bulunmuyordu. Ama Alman teknik destek sitesindeki SM-G960F/DS kod adı, çift-SIM'li Galaxy S9 anlamına geliyor (DS, dual-SIM'in kısaltması).
Çift-SIM'li bu modellerin ne miktarda üretileceği ya da operatörlere özel modeller olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok, ancak böyle bir seçeneğin Avrupa'ya gelecek olması iyi bir haber.
Bilgi resmi bir siteden gelse de çift-SIM'li Galaxy S9'a kesin gözle bakmak hayal kırıklığına sebep olabilir. Altı ay önce aynı siteden çift-SIM'li Galaxy Note 8 geleceği bilgisi de gelmişti ama bu bilgi halen gerçeğe dönüşmedi...
Ali Ruhi Öztürk
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