Avuç İçine Sığan Windows 10'lu PC
Evinizde boyutları küçük bir sunucuya ihtiyacınız varsa, Windows 10 ile çalışan bu minik PC ilginizi çekecek!
Hong Kong'ta üretilen iLife MP8 Micro PC, küçük gövdesine Windows 10'u sığdırdı.
50 x 50 x 40 mm ölçülerindeki cihaz, elektrik gücünü USB Type-C portu üzerinden alıyor. Kablolarla uğraşmak istemiyorsanız, bir kablosuz HDMI dönüştürücüsü ve kablosuz fare / klavye ile cihazı bir kenara bırakıp, unutmanız mümkün.
iLife MP8 Micro PC'nin teknik özellikleri, küçük boyutuna oranla hiç de fena değil. Bilgisayarın Intel Celeron N4100 işlemcisi, beş senelik bir Core i5 işlemci kadar hızlı. Cihazda 4GB RAM ve 64GB eMMC depolama alanı bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında microSD kart slotu, tam boyutlu bir HDMI portu, iki USB 3.1 port, bir ses bağlantısı ve güç sağlamaya yönelik USB Type-C portu var.
Piyasayı takip ettiyseniz, Quanta Compute Plug'ı hatırlıyor olabilirsiniz. Compute Plug beklediği başarıya ulaşamasa da, iLife MP8 Micro PC'nin bir başarı şansı olabilir.
Piyasaya muhtemelen farklı bir isimle sürülecek olan küçük bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmadı.
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