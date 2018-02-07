Avustralya, En Çok Akıllı Telefon Kullanan Ülke!
Bu ülkenin vatandaşları, akıllı telefon sahibi konusunda dünyanın geri kalanını solladı!
Deloitte'nin en son Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Tahminleri raporu, bu senenin sonuna kadar Avustralyalıların %90'ının bir akıllı telefona sahip olacağını öngörüyor.
Yalnız, Deloitte'in söylediğine göre dünyanın Avustralya'ya bu konuda yetişmesi 2023'ü bulacak. Yani 2023'te, dünya nüfusunun %90'ı akıllı telefon kullanıyor olacak.
Avustralyalı yetişkinlerin %41'i ise, çok fazla akıllı telefonu kullandıkları için endişeliler. Deloitte'nin raporuna göre, Avustralya'da cep telefonu bağımlılığından endişelenen yetişkinlerin oranı, dünyadaki oran olan %45'i yakında geçecek.
Avustralya'daki veri tüketimi de aşırı seviyelere ulaşmış durumda. Avustralya İletişim ve Medya Otoritesi'nin raporuna göre veri tüketimi 2017'de %43 artmış. Deloitte'nin söylediğine göre Avustralyalılar'ın %50'si sürekli olarak veri limitlerini aşıyorlar.
Deloitte Digital'in lideri Kimberly Chang, "Kısa vadede, telekomünikasyon hizmetlerinin genişbant fiyatlarını düşürmesini ve böylece insanların yalnızca mobil cihazlara geçilmesinin önüne geçilmesini bekliyoruz," dedi. " Uzun vadede ise, sınırsız mobil veri hizmetleri piyasaya girip rekabet etmeye başladıkça tüm toplumun mobile yönelmesi gerçek bir olasılık."
Bunun yanında Avustralya, mobil kullanımında öncü olsa da, internetin pahalı ve yavaş olması ülkenin dijital gelişimini geride tutuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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